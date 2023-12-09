Sayın İmamoğlu evet burası İstanbul!

16 milyon nüfuslu İstanbul, ulaşımdaki sorunlarla gündemden düşmüyor. Megakent, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu günden bu yana, otobüslerin arızalandığı, metrobüslerin yandığı, metro ve tramvay seferlerinin aksadığı bir şehir haline dönüştü. En son TBMM’deki grup toplantısında bu konuyu gündeme getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ülkemizde özellikle büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor. Her seçimden önce Berlin’i, Paris’i vadediyorlar ancak Delhi’nin, Cakarta’nın kaosuna mahkum ediyorlar” sözleriyle ulaşımdaki aksamaları eleştirmişti.

Dün Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuarı/Zirvesi” programına katılan İBB Başkanı İmamoğlu’na, Akşener’in ulaşım sorunuyla ilgili sözleri soruldu. İmamoğlu, “Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında, ben mi kaçırdım acaba? İstanbul ismi var mıydı? Ben bilmiyorum, ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener. Çünkü genelleme... İçinde İstanbul yok. ‘Bize şu, şu şehri vadedenler, şu, şu şehri yaşatıyorlar’ diye genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç ama hiç üstüme alınmadım. Yani gururla bir 5 yılı bizi destekleyen ittifakımız olan İYİ Parti’ye de Cumhuriyet Halk Partimize de çok keyifli, gururlu bir 5 yılı yaşattığımızı verilerimizle biliyorum. Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener’in de bizi kastettiğini düşünmüyorum” cevabını verdi.