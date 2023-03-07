Sayıştay Daire Başkanlığına Nejla Eroğlu seçildi

Sayıştay Başkanlığı memur alımı başvuruları başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM resmi web adresinden yapacak. Sayıştay memur alımı için başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki, ÖSYM Sayıştay alımı başvuru nasıl yapılır? Sayıştay sınavı ne zaman yapılacak? İşte Sayıştay alımı başvuru ve sınav tarihleri...