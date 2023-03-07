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Sayıştay Daire Başkanlığına Nejla Eroğlu seçildi

Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, 6. Daire Üyesi Nejla Eroğlu, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:57 . 7/03/2023 Salı
AA
Sayıştay.

Sayıştay.

Sayıştay'dan yapılan açıklamaya göre, Daire Başkanlığına seçilen Eroğlu, 27 Kasım 1969'da Ankara'da doğdu.

Eroğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1991'de mezun oldu ve 1992'de Sayıştayda göreve başladı.

Nejla Eroğlu kimdir?

1994'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını yapan Eroğlu, 2011 yılında TBMM Genel Kurulu'nca Sayıştay Üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk annesi olan Eroğlu, İngilizce biliyor.



#Sayıştay
#Nejla Eroğlu
#Yargı
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