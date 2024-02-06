SBB Başkan Adayı Halit Doğan’dan dirençli kentler vurgusu

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Asrın Felaketi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde AFAD Samsun İl Müdürlüğünde düzenlenen anma programına katıldı. SBB Başkan Adayı Doğan, Samsun için dirençli ve güçlü bir kent kimliği yaratmanın öncelikleri olduğunu belirtti. Başkan Adayı Halit Doğan, “Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.
Başkan Adayı Doğan: Dirençli ve güçlü bir kent kimliği önceliğimiz
Dirençli kentlerin öncelikleri olduğunu vurgulayan AK Parti Samsun Büyükşehri Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, “AFAD Samsun İl Başkanlığımızca düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programında AFAD yetkililerimizle bir araya geldik, deprem ilk müdahalesi hakkında bilgiler edindik. Deprem ülkemizin bir gerçeği, Samsun’umuz da deprem riski olan bir şehir. Kentimizde hemşehrilerimizin daha güvenli yaşayabilmeleri için dirençli ve güçlü kentler bizlerin önceliği. Bunun için iyi bir planlama, kapsayıcı çözümler hayata geçirecek; risk analizi ve bilinciyle hareket edeceğiz. Samsun hepimizin evi; evimizi, kentimizi her anlamda daha ileri, daha hızlı, daha güçlü bir hale getirmeye kararlıyız. Rabbim bu yolda Samsun’umuza hayırlı hizmetler kazandırmamızı nasip etsin” diye konuştu.
SBB Başkan Adayı Halit Doğan, “Asrın Felaketinin, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde; Büyük Camimizde sabah namazımızı eda edip yitirdiğimiz vatandaşlarımızı dualarla anarak güne başladık. Miraç Kandili’ni idrak ettiğimiz bu mübarek günde Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Peygamber Efendimiz’in, Rabbimizin huzuruna Miraca yükseldiği mübarek gecede tüm hemşehrimize hayırlı kandiller diliyorum. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; depremden etkilenen kardeşlerimize sabır diliyorum. Miraç Kandilimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.