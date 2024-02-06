SBB Başkan Adayı Halit Doğan’dan dirençli kentler vurgusu

Dirençli kentlerin öncelikleri olduğunu vurgulayan AK Parti Samsun Büyükşehri Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, “AFAD Samsun İl Başkanlığımızca düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programında AFAD yetkililerimizle bir araya geldik, deprem ilk müdahalesi hakkında bilgiler edindik. Deprem ülkemizin bir gerçeği, Samsun’umuz da deprem riski olan bir şehir. Kentimizde hemşehrilerimizin daha güvenli yaşayabilmeleri için dirençli ve güçlü kentler bizlerin önceliği. Bunun için iyi bir planlama, kapsayıcı çözümler hayata geçirecek; risk analizi ve bilinciyle hareket edeceğiz. Samsun hepimizin evi; evimizi, kentimizi her anlamda daha ileri, daha hızlı, daha güçlü bir hale getirmeye kararlıyız. Rabbim bu yolda Samsun’umuza hayırlı hizmetler kazandırmamızı nasip etsin” diye konuştu.