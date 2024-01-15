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Seçil Erzan 3'üncü kez hakim karşısında: Herkes doğruları söylesin ki maddi gerçekler ortaya çıksın

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada üçüncü duruşma başladı.

11:48 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:04 - 15/01/2024 Pazartesi
DHA
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının üçüncü duruşması başladı.
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının üçüncü duruşması başladı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirilirken, tutuksuz sanıklardan Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük de duruşmaya geldi. Müştekiler Mert Zeydanlı, Nuray Şengüler ve Nurettin Gözaçan ile çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya katıldı. Davaya basın mensupları da yoğun katılım gösterdi. ilk olarak Semih Kaya tanık olarak dinlenecek.


Kim ne kadar para yatırdı?

  • İddianamede, müştekilerden Buse Terim Bahçekapılı’nın 190 bin Amerikan Doları verdiği, Emre Belözoğlu’nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin doları şüpheli Erzan’a teslim ettiği, Fernando Muslera’nın 1 milyon 200 bin dolar teslim ettiği ancak şüpheli Erzan’ın bu paranın 700 binlik kısmını geri vererek 500 bin dolar dolandırdığı kaydedildi. Öte yandan şüpheli Erzan’ın Arda Turan’dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin Selçuk İnan’dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.
Tanık öncesinde söz alan sanık Seçil Erzan, "
GPS kayıtlarına, HTS eşleşmelerine bakılsın. MASAK kayıtları incelesin. Ben banka müdürü olmasam Selçuk İnan bana o parayı vermezdi. Ben kabul ediyorum ama yüksek faiz beklentisi de vardı bu da bir gerçek. Canımla buradayım. Kim ne aldığını söylemezse gerçeği ortaya çıkaramayız. İlk fonu Semih Kaya'ya söyledim. Ben bir süre sonra daha fazla faiz isteyenlere para yetiştirmeye çalıştım. Sebebi benim çok özür dilerim ama bu para bende değil. Yardım edilmesini istiyorum, bunu devlet bulabilir"
dedi.

"Bedelini zaten ödüyorum, canımla buradayım, canımın bir kıymeti yok"

Duruşmada önce tanık olarak dinlenecek Semih Kaya duruşma salonuna alındı ancak sanık Seçil Erzan mahkemeden söz isteyince Kaya tekrar dışarı çıktı. Erzan mahkemede,
"Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için tüm fazla aldığımı belirttiğim kişilerle ilgili MASAK raporları, HTS eşleşmeleri, özellikle gerçek mağdurlarla ilgili kayıtlar, hesaplarına yatan, çekilen tüm paraların kaynaklarının ispat edilmesini istiyorum. Sizlerden yardım istiyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Nazlı Can'ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Kimden, ne kadar fazla aldım dediysem hepsi tek tek çıkacak, başka bir şey çıkmayacak. Kimilerinin 'Seço'suydum, kimilerinin 'kanka'sıydım. Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım paraları, bu çok net hiçbir zaman aksini söylemedim. O koltukta banka müdürü Seçil Erzan yazmasaydı kimse bana para vermezdi. Bu insanlar bana bu paraları benimle olan özel ilişkilerinden vermediler. Ben fon dedim, sistem dedim, saklama dedim, miktar var dedim. Bedelini zaten ödüyorum, canımla buradayım, canımın bir kıymeti yok, annem ortada" d
edi.

"Gerçek mağdurlar var, Emre Belözoğlu'nun parası 10 kişiye dağıtıldı"

Sözlerine devam eden Erzan,
"Herkes doğruları söylesin ki bu maddi gerçekler ortaya çıksın. Ben Semih Kaya'ya fon olduğunu söyledim ama çok fazla çekme de dedim. Biraz bekle, senin adına resmi bir şekilde yaparız ondan sonra çekersin dedim. 8 Mart'ta Merve ve Tanın'ı en yakınlarım olarak Fırat Özdemir'le görüşmeye götürdüm. Ben yanlış yaptığımı anlatmaya çalıştım. Herkes daha değişik şeyler söylemeye başladı. Bana 'sen kiminle paylaşıyorsun parayı, kiminle yiyorsun' denmeye başladı, iş tamamen çığırından çıktı. Ben daha fazla faiz alan insanlara para yetiştirmeye başladım. Bu mağduriyetin sebebi benim evet ama bu para bende değil. Ben Trabzonlu bir kadın olsaydım bunlar olmazdı. Ben 8 Nisan'da her şeyi anlatmaya çalışırken evime gelirken darp edildim. Gerçek mağdurlar var, Emre Belözoğlu'nun parası 10 kişiye dağıtıldı, ana parasını alanlar da oldu, fazla alanlar da. O saatten sonra ben herkese bu işin doğru olmadığını anlatmaya çalıştım, yanlış yaptığımı da ama kimse bana inanmadı. Ben bunların hepsinin tek tek çıkmasını istiyorum"
şeklinde konuştu. Duruşmaya devam ediliyor.


İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu.


İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da isimleri eklendi. İş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı. Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi. 12 Ocak'ta yapılan 2'nci duruşma, 13 saat sürdü. Duruşmada Seçil Erzan ve sanıkların eklenen iddianameler nedeniyle yeniden savunmaları alındı.


Tanık olarak ifade vermeyi bekleyen Semih Kaya, Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz'ın ifadelerinin bugün alınmasına karar verilmişti. Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı Avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın da tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.  



#Seçil Erzan
#Fatih Terim
#Arda Turan
#dolandırıcılık
10 saat önce
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