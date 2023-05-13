Seçim günü yasakları devrede: 24 saat sürecek

Türkiye yarın sandığa gidiyor. Yakın tarihin en kritik seçimi için seçmenler yarın sandık başında olacak. Tüm dünyanın yakından takip ettiği seçimlerin ardından en çok merak edilen konuların başında ekonomi ve dış politikadaki olası adımlar geliyor. Türkiye 2002 yılından sonraki dönemde ve özellikle son 10 yılda güçlü bir bölgesel aktör haline dönüşürken Pandemi dönemi ve ardından Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber izlenen politikanın bir sonucu olarak küresel konularda da üst düzeyde belirleyici