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Seçim kurulu önünde hareketli dakikalar

Fatih'te motosikletli iki şüpheliyi durdurmak için polis havaya ateş açtı. Yere düşen motosikletteki iki şüpheli yakalandı. Onlarca polisin alarma geçtiği silah seslerinin duyulduğu olay DHA kamerasına yansıdı.

15:25 . 15/05/2023 Pazartesi
DHA
Fatih'te hareketli dakikalar

Fatih'te hareketli dakikalar

Olay, Fatih İlçe Seçim Kurulu önünde meydana geldi. İlçe seçim kuruluna oy torbalarının taşınması sebebiyle çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, seçim kurulu önüne doğru gelen motosiklettekilere dur ihtarında bulundu.

Ancak motosikletin sürücüsü polisin dur ihtarına uymadı. Bunun üzerine ekipler kaçan sürücüyü durdurmak için havaya ateş açtı. Yere düşen motosiklettekilere doğru onlarca polis silahını çekerek koştu.



Motosiklet sürücüsü Ferhat Ç.  ve arkadaşı gözaltına aldı. Ferhat Ç.'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Ferhat Ç. hakkında işlem yapılırken arkadaşı serbest bırakıldı.


#İstanbul
#Fatih
#seçim kurulu
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