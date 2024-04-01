Seçim sorunsuz tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimin sorunsuz tamamlandığını söyledi. YSK önünde basın mensuplarına açıklama yapan Yener, şunları söyledi: “44 siyasi partinin yarıştığı, 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. ”
Sayım iftarda da aralıksız sürdü
Yerel seçimlerde sandık görevlileri, iftar vaktinde oy sayımına kesintisiz devam etti. Oy verme gününün ramazan ayına denk gelmesine rağmen oy sayım sürecindeki görevliler aralıksız şekilde çalıştı. Sayım sırasında iftar saati gelince su içerek oruçlarını açan görevliler, çalışmalarını sürdürerek seçim sürecinin sağlıklı ve düzenli şekilde ilerlemesine katkı sağladı. Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca 27 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen yazıda, iftar vaktinde görevliler için bir mola verilip verilemeyeceği sorulmuş, YSK ise oy sayımının aralıksız devam etmesi gerektiğini kararlaştırmıştı.Bu karar doğrultusunda 200 bini aşkın sandıkta iftar vaktinde de oy sayım işlemleri aralıksız şekilde yürütüldü.