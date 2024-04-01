Seçim sorunsuz tamamlandı

YSK tarafından açıklanan sandık sayıları ve oranları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm Türkiye il genel seçim sonuçları YSK verileri gelmeye başladıktan sonra 2024 Türkiye yerel seçimi açılan sandık sonuçlarını canlı canlı izleyebilir ve seçim haritası ile belediye başkan adaylarının seçim sonucu oy oranlarını görebilirsiniz. İşte YSK tarafından açıklanan oy oranları ve detaylar...