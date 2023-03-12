Seçim yasakları açıklandı: Tahmin yorum yasak mekanlar kapalı

Buna göre, yayın organları seçim günü saat 18'e kadar seçim ve seçim sonuçlarına ilişkin haber, tahmin ve yorum yapamayacak. Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak. YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Oy verme günü emniyet ve asayişi korumakla görevli personel dışında kimse silah taşıyamayacak.