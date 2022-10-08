Seçimi ABD’ye taşıyor: Kılıçdaroğlu'nun önceki ziyaretinde gündemi Gezi olaylarıydı

Yarın ABD’ye uçacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programı netleşmeye başladı. Kılıçdaroğlu ziyaret kapsamında ABD’deki STK temsilcileri, Türk toplumu yöneticileri, siyasiler ve akademisyenlerle bir araya gelecek. CHP kaynakları Kılıçdaroğlu’nun siyasi etik gereği ABD’de iktidar temsilcileriyle değil, muhalefetten isimlerle bir araya geleceği bilgisini verdi. Neoliberal politikalara karşıtlığı ile tanınan sosyalist senatör Bernie Sanders ile görüşecek olan CHP liderinin 5 günlük ABD programında Türkiye’de yapılacak seçimler de var. Kılıçdaroğlu 11 Ekim’de Johns Hopkins Üniversitesi’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü tarafından düzenlenen “Yaklaşan Türkiye Seçimleri” etkinliğinde konuşacak. Etkinlikte Türkiye’de muhalefet ittifakındaki dinamikler ele alınacak. 30 Kasım-4 Aralık 2013 tarihleri arasındaki ABD ziyaretinde yine aynı üniversiteye konuk olan Kılıçdaroğlu’nun o dönemki gündemi ise Gezi olaylarıydı.

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