Seçimlerde sadece Kılıçdaroğlu değil onu destekleyen ünlüler de kaybetti

Recep Tayyip Erdoğan yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'nin kaderini belirleyen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttafakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlülerden kimi seçim sonucu netleştikten sonra sessizliğe büründü kimi de üzüntüsünü dile getirdi. Ünlüler dünyasından birçok isim de seçimlerde Kılıçdaroğlu gibi kaybetti.

Ünlülerden dünyası Kılıçdaroğlu'na destek

Ünlüler dünyasında Cem Yılmaz’dan Gülşen’e, Zülfü Livaneli’den Derya Şensoy’a, İlker Kaleli’den Müjde Evrin Alasya’ya, Can Bonomo’dan Demet Akbağ’a kadar onlarca isim hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya hesaplarından Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini açıkladı.

Takipçilerine Kılıçdaroğlu provokasyonu yaptılar

Ünlüler 100 binlerce takipçili hesaplarını seçim sürecinde deyim yerindeyse provokasyon için kullandı. Takipçilerini Kılıçdaroğlu’na oy vermeleri yönünde etkilemeye çalıştı. 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti. Ancak seçimler sonrası hepsi Kılıçdaroğlu gibi hezimete uğradı.