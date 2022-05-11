Seçimlere girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 27'ye çıktı: Ümit Özdağ'ın partisi listede yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu FETÖ'cüler bizi, kaldığımız yeri bombalamadılar mı? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğimizde on binler oradaydı, ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Daha sonra da utanmadan 'Haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Orada on binler neyi bekliyor. Sende öyle bir yürek yok. Yeri geldi vesayet odakları ile biz kavga ettik. Biz ettik, sen edemezsin.' diye konuştu.

