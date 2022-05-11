Seçimlere girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 27'ye çıktı: Ümit Özdağ'ın partisi listede yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip partileri açıkladı. Buna göre 24 olan seçime girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin eklenmesiyle 27'ye çıktı.
LİSTEDE ZAFER PARTİSİ YER ALMADI
Resmî Gazete’de yayınlanan YSK kararına göre, Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi’nin seçime girme yeterliliğine sahip. Ümit Özdağ'ın Genel Başkanı olduğu Zafer Partisi ise listede yer almadı.
Yüksek Seçim Kurulu; Çankırı’nın Orta İlçesi Dodurga Beldesi’nde, 3 Temmuz 2022 Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinin yapılmasına karar verdi. YSK’nın bu seçimlere girebilecek siyasi partilerin belirlenmesine ilişkin 10 Mayıs 2022 tarihli kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısının 27 olduğuna karar verildi. YSK son olarak 12 Ocak’ta aldığı kararda, 24 siyasi partinin seçimlere girebilme koşullarını taşıdığına karar vermişti. Yeni karara göre; Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi’nin de seçimlere girme koşullarını taşıdığı belirlenmiş oldu.
Seçimlere katılabilecek partiler şunlar:
Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.