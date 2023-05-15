Seçmene hakaret eden Zeynep Beşerler’e sosyal medyada tepki yağdı: Asla kazanamayacaksınız

Oyuncu Zeynep Beşerler sandıktaki sonucu beğenmeyerek vatandaşa hakaret etti
Seçim sonuçları CHP yanlısı ünlü isimleri de hüsrana uğratırken aralarında çirkinleşenler de vardı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle bilinen oyuncu Zeynep Beşerler, seçim sonucunu hazmedemeyince ağzını bozdu.
Kılıçdaroğlu'na destek veren oyuncu: Bu ülke için bu kadar gerizekalı fazla
Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlanırken sandık sonuçları da gelmeye devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren oyuncu Zeynep Beşerler'in sandıktan çıkan sonucu beğenmeyeyince Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla. Yazık..." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan tepki yağdı
Kısa sürede tepki çeken paylaşıma sosyal medyada, "Üstten bakmayı bırakmadığınız sürece asla kazanamayacaksınız" ve "Seninle aynı düşünmeyen insana gerizekalı demek gerçek gerizekalılıktır" yorumları yapıldı..
Seçimle alakalı hakaret ve provakasyon yapanlar için Başsavcılık açıklama yaptı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından;