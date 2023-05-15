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Seçmene hakaret eden Zeynep Beşerler’e sosyal medyada tepki yağdı: Asla kazanamayacaksınız

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaklaşık yüzde 5'lik farkla geride bıraktı. Seçim sonuçları CHP yanlısı ünlü isimleri de hüsrana uğratırken aralarında çirkinleşenler de vardı. Bu isimlerden biri de Zeynep Beşerler. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle bilinen oyuncu Zeynep Beşerler, seçim sonuçlarını hazmedemeyerek, halka hakaret etti.

14:47 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Oyuncu Zeynep Beşerler sandıktaki sonucu beğenmeyerek vatandaşa hakaret etti

Oyuncu Zeynep Beşerler sandıktaki sonucu beğenmeyerek vatandaşa hakaret etti

Seçim sonuçları CHP yanlısı ünlü isimleri de hüsrana uğratırken aralarında çirkinleşenler de vardı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle bilinen oyuncu Zeynep Beşerler, seçim sonucunu hazmedemeyince ağzını bozdu.



Kılıçdaroğlu'na destek veren oyuncu: Bu ülke için bu kadar gerizekalı fazla


Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlanırken sandık sonuçları da gelmeye devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren oyuncu Zeynep Beşerler'in sandıktan çıkan sonucu beğenmeyeyince Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla. Yazık..." ifadelerini kullandı.




Sosyal medyadan tepki yağdı


Kısa sürede tepki çeken paylaşıma sosyal medyada, "Üstten bakmayı bırakmadığınız sürece asla kazanamayacaksınız" ve "Seninle aynı düşünmeyen insana gerizekalı demek gerçek gerizekalılıktır" yorumları yapıldı..





Seçimle alakalı hakaret ve provakasyon yapanlar için Başsavcılık açıklama yaptı


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından;

''14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin seçim ve seçim sonuçları ile ilgili ve ayrıca deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik sosyal medya hesapları yolu ile, kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları ile ilgili olarak resen soruşturma başlatılmıştır.''



#Zeynep Beşerler
#Millet İttifakı
#Kemal Kılıçdaroğl
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