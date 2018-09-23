Sedanur’dan acı haber

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paskı köyünde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel ölü bulundu. 16 Eylül’de yabani meyve toplamaya çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sedanur için seferber olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekiplerinin kadavra ve iz takip köpekleriyle yaptıkları arama çalışmaları 7 gün sonra sonuç verdi. Kars İl Jandarma JAK timleri, iz takip köpeği “Atak”ın kokuya tepki vermesinin ardından arama faaliyetlerini köy dışındaki bir bölgede yoğunlaştırdı.

ÜSTÜ TAŞLA ÖRTÜLMÜŞ

Arama sonucu Sedanur’un cansız bedeni, köye bir kilometre uzaklıkta, çamlık arazide üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu. Cenaze yakınlarında parçalanmış bir bavul da dikkat çekti. Bavulun olayla ilgisi olup olmadığının araştırılacağı belirtildi. Olayı duyar duymaz bölgeye akın eden Sedanur’un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sedanur’un cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Naaş, buradaki işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için cenaze nakil aracıyla Erzurum’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KESİN

Kars Valisi Rahmi Doğan, “Şu an net bir bilgi yok ama öldürüldüğü kesin. Sedanur’un öldürüldüğü kesin. İz bırakmıştır bu işi yapan kişi diye düşünüyoruz. Bu olay farklı bir yerde yapılıp ceset buraya getirilmiş de olabilir, olay olduktan sonra hemen aynı yere konulmuş da olabilir” dedi.

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Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de yaptığı açıklamada, “Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre cesedin uzun süredir bulunduğu yerde gizlenmiş vaziyette ve üzerinde elbiselerinin olduğu görülmüştür. Sedanur’un cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ve ölümünün nasıl ve ne zaman gerçekleştiği otopsi işleminden sonra anlaşılabilecektir. Olayın fail ya da faillerinin yakalanması, mevcut şüpheliler hakkında daha fazla delil elde edilebilmesi için titiz ve detaylı soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmasıyla sürdürülecektir” diye konuştu.

Babası fenalaştı

Bir televizyon programına katılmak üzere İstanbul’da bulunan Sedanur’un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel de acı haberi alır almaz tarifeli uçakla Kars’a döndü. Kars Havalimanı’na gelen çift, polislerce ifadelerine başvurulmasının ardından doğruca köydeki evlerine geldi. Burada vahşetin detaylarını akrabalarından öğrenen çift, fenalık geçirdi.

Kuş gibi hafifti

Geçen yıl geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Sedanur Güzel’in naaşını bulan ekiplerin sözleri yürekleri dağladı. Ekipler, “Bir taşın alt tarafına konulup, üzerine taşlar yığarak kapatmaya çalışmışlar. Kokudan dolayı ortaya çıkmış. Öyle ki ceset kurumuştu. Bir taşa bir oduna dokunursun ya öyleydi. Sedanur kuş gibi hafif olmuştu” dediler.