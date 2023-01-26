Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur yeniden tutuklandı

Başsavcılık, ilk itirazını tahliye kararı veren Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptı. Mahkemenin itirazı reddetmesinin ardından Başsavcılık bu kez bir üst mahkeme olan Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye kararına ilişkin itirazda bulundu.

Dilekçede, "Her ne kadar duruşma sırasında cumhuriyet savcısı tarafından sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol uygulanmak suretiyle tahliyesi talep edilmişse de Başsavcılığımızca verilen karar sonrasında yeniden yapılan değerlendirmede mütalaanın ve kararın hatalı olduğu sonucuna varılmıştır. Şöyle ki sanık zaten kaçtığı için yurt dışından yakalanarak getirilmiştir. Bu nedenle kaçma şüphesi yüksektir. Adli kontrol kesinlikle yetersiz kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.