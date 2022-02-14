Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden ifadeleri nedeniyle, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Sedef Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, bakanlara yönelik "görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianame, gönderildiği İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheli Kabaş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

REKLAM

GÜNDEM Sedef Kabaş: Hakaret etme kastım yoktu

"Cumhurbaşkanına hakaretten" daha önce de ceza almıştı

Sedef Kabaş hakkında 7 Mayıs 2018'de sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Mayıs 2019'da Sedef Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Kabaş'ın yargılama sürecinde pişmanlık gösterdiği ve tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle hapis cezasının ertelenmesine karar vermişti.

Mahkeme, hazırladığı gerekçeli kararında Kabaş'ın paylaşımında sarf ettiği sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediğinin açık olduğunu ve hakaret içerdiğinin anlaşılması nedeniyle cezalandırıldığını açıklamıştı.

Kabaş'ın aldığı cezaya yaptığı itiraz ise reddedilmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Kabaş'a verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Dava dosyası Kabaş'ın temyiz başvurusu üzerine Yargıtaya gönderilmişti.

REKLAM

GÜNDEM Sedef Kabaş gözaltına alındı



