Gündem Seferinoğlu yemin etti
ANKARA

Seferinoğlu yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, boş bulunan AYM üyeliği için Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu'nu atamıştı. Söz konusu atama kararı 25 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlanan Seferinoğlu için dün Yüksek Mahkeme’de yemin töreni düzenlendi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Yıldız Seferinoğlu
Yıldız Seferinoğlu

Yeniden AYM Başkanlığı'na seçildikten sonra söz konusu törende ilk kez konuşan Zühtü Arslan, hukukun, her toplum için ekmek, su ve hava kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Hukuk devleti, temel hak ve hürriyetleri güvenceye alan devlettir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınması temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından bir milattır. Devrim niteliğindeki bu değişiklik, Türkiye'de anayasa yargısının bireysel başvurudan önce ve sonra olmak üzere iki dönemde incelenmesi sonucunu doğurmuştur" dedi.

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