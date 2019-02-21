Seferinoğlu yemin etti

Yeniden AYM Başkanlığı'na seçildikten sonra söz konusu törende ilk kez konuşan Zühtü Arslan, hukukun, her toplum için ekmek, su ve hava kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Hukuk devleti, temel hak ve hürriyetleri güvenceye alan devlettir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınması temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından bir milattır. Devrim niteliğindeki bu değişiklik, Türkiye'de anayasa yargısının bireysel başvurudan önce ve sonra olmak üzere iki dönemde incelenmesi sonucunu doğurmuştur" dedi.

GÜNDEM Casus kameraya polisten geçit yok