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Şefkat şehri açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy’de 23 bloklu Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin açılışını yaptı. Şehrin yatay mimariyle yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, “Şehrimiz sağlıklı, bağışçı, yatağa bağımlı, Alzheimer, Demans ve çocuk birimlerini barındıran 928 yatak kapasitesine sahip 23 bloktan oluşuyor. Bu bloklara ek olarak şehrimizde cami, kilise ve havra bulunuyor” dedi.

04:00 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:59 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Mayıs 2022’de temeli atılan Arnavutköy’deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Zemin artı 3 kat dediğimiz husus burada gerçekleşti. Burada dikey mimari değil yatay mimari var. Kendi kültürümüzün, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet müktesebatı olduğunu görüyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Tesisimiz 23 bloktan oluşuyor. Bunlara ek cami, kilise ve havra bulunuyor. İdari binaları, polikliniği, fizik tedavi merkezleri ile her eseri İstanbul’a kazandırdığımızı görüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Arnavutköy’de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri‘nin açılışını yaptı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Arnavutköy
#Darülaceze Şehri
20 dakika önce
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