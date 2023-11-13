Şefkat şehri açıldı

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Mayıs 2022’de temeli atılan Arnavutköy’deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Zemin artı 3 kat dediğimiz husus burada gerçekleşti. Burada dikey mimari değil yatay mimari var. Kendi kültürümüzün, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet müktesebatı olduğunu görüyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Tesisimiz 23 bloktan oluşuyor. Bunlara ek cami, kilise ve havra bulunuyor. İdari binaları, polikliniği, fizik tedavi merkezleri ile her eseri İstanbul’a kazandırdığımızı görüyoruz.”