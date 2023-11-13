Şefkat şehri açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde konuştu. Gazze'deki İsrail katliamına tepki gösteren Erdoğan "Netanyahu çok rahatsız olmuş. Ben ne dedim. Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. O bebeler o yavrular kefene sarılmış, o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil gidicisin gidici." dedi.