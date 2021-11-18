Şehidimiz var: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Keçiören'de patlama sonrası enkazdan kurtarılan vatandaşlar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada, ilk belirlemelere göre, LPG sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, patlama sonrası enkazdan kurtarılan vatandaşların görüntüsüne yer verirken, paylaşımında, 'Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz.' ifadelerini kullandı.