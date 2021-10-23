Terör örgütü PKK'nın iletişim ağları da kesiliyor

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklar da tespit edildi.

Örgütün kullandığı mağara ve sığınaklardaki arama- taramalarda da çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında, örgütün iletişimde kullandığı telsizler ve cihazlar da yer aldı.

İLETİŞM KESİLDİ KAÇIŞ HIZLANDI



Jandarma Genel Komutanlığı'nca kırsalda yürütülen başarılı operasyonlarla son 4 yılda 810'u el telsizi, 141'i ülkeler arası görüşme yapılabilme özelliğine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 951 telsiz ele geçirildi. Böylece örgütün iletişim ağlarının kesilmesi sağlandı. Telsizlerin ele geçirilmesiyle örgüt içindeki iletişim azaldı. Sözde lider kadroyla görüşemeyen kırsaldaki teröristlerin korku ve panik içinde olduğu belirlendi. PKK'nın iletişim ağlarının kesilmesi, örgütten kaçışları ve teröristlerin teslim olmalarını da hızlandırdı.

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MAĞARADAN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Örgüt içinde yaşananlar, teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. Teslim olan teröristler, PKK'da İHA ve SİHA'lar tarafından yer tespitinin yapılmasından korkulduğunu, bu nedenle örgüt üyelerinin mağaralardan dışarı çıkamadığını, sözde üst düzey örgüt üyelerinin inisiyatifi tamamen alt kadrolara bıraktığını, teröristler üzerindeki otoritelerinin sarsıldığını belirtti.

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