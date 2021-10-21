İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-7 Operasyonu'nda sıcak temas: İki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda, bir Jandarma personelinin ağır yaralandığını duyurdu. Operasyon bölgesinde bir teröristin hava destekli operasyon ile bir teröristin ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.
Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir.
Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi."