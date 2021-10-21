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ANKARA

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-7 Operasyonu'nda sıcak temas: İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda, bir Jandarma personelinin ağır yaralandığını duyurdu. Operasyon bölgesinde bir teröristin hava destekli operasyon ile bir teröristin ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-7 Operasyonunda sıcak temas: İki terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.

Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir.

Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi."

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