Gündem Siirtte etkisiz hale getirilen 4 terörist fotokapanla tespit edilmiş
SİİRT

Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist fotokapanla tespit edilmiş

Siirt'te 22 Ekim'de Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin, fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Siirtte etkisiz hale getirilen 4 terörist fotokapanla tespit edilmiş
Fotokapana yakalanan teröristler

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, 22 Ekim'de Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

DHA

Operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, operasyondan bir gün önce saat 18.42'de dağda ellerinde silah bulunan teröristler fotokapan ile görüntülendi.

DHA

Yaban hayatın izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerinden yerleri tespit edilen teröristler, SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.

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