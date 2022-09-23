Şehir Buluşmaları’nın faydasını görüyoruz

AK Parti, ekipler halinde “Şehir Buluşmaları” ismiyle vatandaşın nabzını yokluyor. Sahadaki çalışmaların anketlere olumlu etki etmeye başladığını kaydeden AK Parti kaynakları, bir bakan, bir MKYK üyesi, 12-13 milletvekili ile düzenlenen buluşmaların sahadaki yansımalarının oldukça güçlü olduğunu ifade etti.

Kaynaklar, “Mayıs ve haziran aylarının aksine ağustos ve eylül aylarında olumlu geri dönüşler almaya başladığımızı söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız Şehir Buluşmaları’nda her konuyu bize açıklıkla dile getirme imkânı buluyor. Bunun da faydasını görüyoruz. Hizmetlerden memnun olduklarını ancak ekonomideki kötü gidişatın da küresel süreçten kaynakladığını farkında olduklarını ve bu işi ancak AK Parti tarafından çözülebileceğini açık biçimde dile getiriyor” dedi.

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AVRUPA ATAĞI

AK Parti yurt dışı seçmen atağına da kalktı. Avrupa’daki seçmenlerle doğrudan buluşmalar düzenleyen milletvekilleri, Türklerin yoğun yaşadığı ülkelere giderek, oradaki seçmenlerin sorunlarını dinliyor ve çözüm önerileri hazırlıyor.

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