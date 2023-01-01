Şehir dışında okuyan öğrenciler nasıl oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Sizlerin sayesinde aradan 40 yılı aşkın vakit geçmiş olsa da geçmiş dönemlerimizdeki heyecanı hatırlatıyor, aynı duyguları tekrar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. 14 Mayıs tarihinin kesin bir tarih olup olmadığı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun erken seçim değil öne çekilen bir seçim olduğunu vurgulayarak, "10 Mart'ta yetkimizi kullanacağız, ondan sonra 60 gün süre var." diye konuştu.