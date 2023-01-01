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Şehir dışında okuyan öğrenciler nasıl oy kullanacak?

Seçimler için 14 Mayıs günü öne çıktı. Ancak mayıs ayında üniversitelerde eğitim devam ediyor. Peki farklı kentlerde eğitim gören 1 milyonu aşkın öğrenci nasıl oy kullanacak?

17:20 . 23/01/2023 Pazartesi
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Seçimler için 14 Mayıs gününün öne çıkmasının ardından hem partiler hem de seçmenler planlamalar yapmaya başladı. Mayıs ayı üniversitelerin eğitime devam ettiği bir dönem.

Öğrenciler nasıl oy kullanacak?

Peki ikamet ettiği şehirden farklı kentlerde okuyan 1 milyonu aşkın öğrenci nasıl oy kullanacak? Eğitim aldıkları yerde sandık başına gitmek isteyen öğrenciler için iki seçenek bulunuyor. Birincisi; öğrencinin kaldığı evi, e-Devlet üzerinden adresi olarak kaydetmesi gerekiyor. Ardından da seçmen kütükleri askıdayken seçim kuruluna kayıt alınması için müracaatta bulunulmalı.

İkincisi; öğrenci yurtta kalıyorsa öğrenci belgesi ve yurt idaresinden alınan doküman ile nüfus müdürlüğüne başvuru yolu seçilmeli.

Oy kullanabilmesi için ulaşım desteği sağlanması bekleniyor


TRT Haber'in aktardığına göre; Bazı kentlerdeki oy hareketliliği ise oldukça önemli. Yükseköğretim Kurulu'nun verilerine göre Ordu, Manisa, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Muğla, Osmaniye, Hakkari, Şırnak, Sinop ve Ardahan'daki öğrencilerin en az yüzde 80'i farklı şehirlerde eğitim görüyor. Bu nedenle öğrencilerin oy kullanabilmesi için ulaşım desteğinin önemi ortaya çıkıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 14 Mayıs mesajı: Yetkimizi kullanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 14 Mayıs mesajı: Yetkimizi kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Sizlerin sayesinde aradan 40 yılı aşkın vakit geçmiş olsa da geçmiş dönemlerimizdeki heyecanı hatırlatıyor, aynı duyguları tekrar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. 14 Mayıs tarihinin kesin bir tarih olup olmadığı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun erken seçim değil öne çekilen bir seçim olduğunu vurgulayarak, "10 Mart'ta yetkimizi kullanacağız, ondan sonra 60 gün süre var." diye konuştu.


#aydın
#muğla
#osmaniye
1 saat önce
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Şehir dışında okuyan öğrenciler nasıl oy kullanacak?
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