Şehir hastaneleri HDP'li Garo Paylan'ı rahatsız etti: Bütçeye büyük bir yük

Savunmaya ayrılan bütçeden rahatsız olan HDP'liler şimdi de şehir hastanelerinden rahatsız oldu.

HDP'li Garo Paylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Diyarbakır’da inşa edilecek olan bin yataklı şehir hastanesine ilişkin sorular yönelten Paylan, "Bütçeye büyük yük olan şehir hastanelerinden neden vazgeçmiyorsunuz" diye sordu.

HDP'DEN ŞEHİR HASTANESİ ÖNERGESİ

Paylan, önergesinin gerekçesinde “Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan ‘Diyarbakır Kayapınar 1000 Yataklı Şehir Hastanesi Yapım İşi’ isimli ihale23 Ağustos 2021 tarihinde 1 milyar 93 milyon 312 bin TL teklifiyle Limak Holding’e verilmişti. Söz konusu holdingin artan emtia fiyatları gerekçesiyle çekilmesi nedeniyle Nisan 2022’de ihale tasfiye edilmiştir” dedi.

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HDP'li Paylan şu iddialarda bulunarak şehir hastaneleri rahatsızlığını dile getirdi:

"Bu ihale sonucunda, söz konusu inşaat işi 3 milyar 924 milyon TL karşılığında TOKİ’den aldığı ihalelerle tanınan Gürbağ İnşaat’a verilmiştir. Dolayısıyla, iki ihale bedeli arasındaki farka göre, söz konusu inşaatın maliyeti 4 kat artmış görünmektedir"

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