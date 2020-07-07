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Gündem Şehir hastanesi önünden ambulans çalan hırsız hakkında 10,5 yıl hapis istendi
İSTANBUL

Şehir hastanesi önünden ambulans çalan hırsız hakkında 10,5 yıl hapis istendi

İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çalan 32 yaşındaki Çetin A. polise verdiği ifadesinde, çocukluğundan beri ambulans şoförü olmak istediği için aracı çalışır vaziyette görünce araca binerek hastanenin önünden ayrıldığını, tekrar hastanenin önüne ambulansı bırakmak için döndüğü sırada polislerin kendisini yakaladığını belirtmişti. Savcılık Çetin A. hakkındaki savcılık soruşturmayı tamamladı. Çetin A. hakkında "Gece vakti kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne ait ambulans Çetin A. tarafından çalınmıştı.
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne ait ambulans Çetin A. tarafından çalınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 12 Haziran 2020 günü saat 01.20 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünde gerçekleşti. 34 VZ 3586 plaka sayılı ambulansın içinde bulunan şoför Ergin K. acilen çağırılması üzerine aracı çalıştırarak hastanenin acil pandemi alanı önüne park edip nakil olacak hastayı almak üzere içeri girdi. Çalışır vaziyette ve anahtarı üzerinde olan ambulansı gören şüpheli Çetin A. ise araca binerek ambulansla hastanenin önünden ayrıldı. İhbar üzerine çalınan ambulans, Çeliktepe İsmet İnönü Caddesi üzerinde polisler tarafından Çetin A. tarafından seyir halindeyken durduruldu. Şüpheli Çetin A. ambulanstan inmemek için direndi. Ancak polisler tarafından gözaltına alındı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne ait ambulans çalındıktan sonra polisler tarafından bulunmuştu.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ AMBULANS ŞOFÖRÜ OLMAK İSTEDİM"

Çetin A. polise verdiği ifadesinde, çocukluğundan beri ambulans şoförü olmak istediği için aracı çalışır vaziyette görünce araca binerek hastanenin önünden ayrıldığını, tekrar hastanenin önüne ambulansı bırakmak için döndüğü sırada polislerin kendisini durdurduğunu, ambulansı çalma niyetinin olmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen şüpheli Çetin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İddianamede, şüpheli Çetin A'nın ikrarı ve kamera kayıtlarıyla şüphelinin görevi başında bulunan ambulansa binerek hastaneden ayrılarak "Gece vakti kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediği kaydedildi. Şüpheli Çetin A'nın 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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