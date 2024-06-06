Şehit 2 pilot uğurlandı

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen son yolculuklarına uğurlandı.

İLK TÖREN KAYSERİ’DE

Şehit albaylar için önce Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Ardından şehit albaylar Yıldız ve Özen'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Valisi Süleyman Elban ile şehit Albay Yıldız'ın eşi Hande Yıldız, şehit Albay Özen'in eşi Şeyma Özen katıldı.

Gökhan Özen Uğur Yıldız

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Saygı duruşunun ardından törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Şehit Albay Gökhan Özen'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Eskişehir'e uğurlandı. Şehit Albay Uğur Yıldız'ın cenazesi ise öğle vakti Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği’ne defnedildi. Şehidin eşi Hande ve kızı Azra Yıldız ile yakınları, tabuta sarılarak ağladı, şehidin silah arkadaşları aileyi teskin etmeye çalıştı. Şehit Albay Özen’in cenazesi ise memleketi Eskişehir’de ikindi namazına müteakip Reşadiye Camii’nde kılınan namazın ardından, Eskişehir Hava Şehitliği’nde defnedildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şehit hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alev topuna dönüştü

Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ile Gökhan Özen'in hayatını kaybettiği uçak kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Yere düştükten sonra alev topuna dönen uçağa tarım işçilerinin su döktükleri, bazı vatandaşların da elleri ile tarladaki toprakları alevlere atarak söndürmeye çalıştıkları görüldü.















