Gündem Şehit Ahmet Alp Taşdemirin babasından etkilenen Alman turist Müslüman oldu
İZMİR

Şehit Ahmet Alp Taşdemir'in babasından etkilenen Alman turist Müslüman oldu

Şehit Ahmet Alp Taşdemir'in babasından etkilenen Alman turist Müslüman oldu

İzmir'in Selçuk ilçesinde imamlık yapan şehit babası İbrahim Taşdemir, Alman turist Margarette Müller’in İslamiyeti seçmesinde etkili oldu. Margarette Müller, Müslüman olduktan sonra 'Melek' adını aldı.

Haber Merkezi İHA
İmamlık yapan İbrahim Taşdemir, Alman turistin kendisinden etkilenerek İslamiyet'i seçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
İmamlık yapan İbrahim Taşdemir, Alman turistin kendisinden etkilenerek İslamiyet'i seçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

2017 yılında şehit olan özel harekat polisi oğlu Ahmet Alp Taşdemir’in cenaze namazını kıldırarak tüm Türkiye’yi duygulandıran imam İbrahim Aydemir, bir kez daha gönülleri fethetti.

Kuşadası’nda yaşayan Alman turist Margarette Müller, şehidin imam babası İbrahim Taşdemir’den etkilenerek Müslüman oldu. Müller, İslamiyet’i seçmesinin ardından 'Melek' adını aldı.

En zoru evladının namazını kıldırmak
GÜNDEM
En zoru evladının namazını kıldırmak

Selçuk İsabey Camisi’nde imamlık yapan İbrahim Taşdemir, Alman turistin kendisinden etkilenerek İslamiyet’i seçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Alman turistin İslamiyet’i seçmesinde Diyanet İşleri Başkanlığının dağıttığı yabancı dillerdeki kitapların katkısından bahseden Taşdemir, Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkürlerini iletti.

Şehit polisin cenaze namazını imam babası kıldırdı
GÜNDEM
Şehit polisin cenaze namazını imam babası kıldırdı

Taşdemir, "Kendisi ilçemizi ziyaret ettiğinde camimize uğramıştı. Kur’an-ı Kerim verdik ve hanımefendi kitabımızı araştırmış. Etkilenip Müslüman olmaya karar vermiş. Bize müracaat etti ve İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak üç dilde kelime-i şehadet getirdi. 'Aramıza hoş geldin' dedik. Hristiyanlar tarafından kutsal olan ve sıkça ziyaret edilen Selçuk ilçemizde böylesine güzel bir olaya şahitlik edebildiğim, vesile olabildiğim için çok duygulandım" sözlerine yer verdi.
Türkiye ibadete açtı

Türkiye ibadete açtı

Ermeni Kilisesi'ni YPG'li teröristler mevzi haline getirmişti.
Dev tatbikat başladı

Dev tatbikat başladı

15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılıyor.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.
2020'de <br>ibadete açılacak

2020'de
ibadete açılacak

2017 yılında temeli atılan Taksim Camisi'nin yapımı sürüyor.
13 milyonu aştı

13 milyonu aştı

Türkiye 'geleceğe nefes' projesine sahip çıktı.
Cumhuriyetimizin<br> lafla istismarını yapmadık

Cumhuriyetimizin
lafla istismarını yapmadık

Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu.
Devreyi kapatabilir

Devreyi kapatabilir

​Galatasaray'a Andone'den kötü haber geldi.
Okulu<br>karargaha çevirmişler!

Okulu
karargaha çevirmişler!

Teröristlere ait askeri malzemeler ele geçirildi.
Son 24 saatte<br>16 saldırı

Son 24 saatte
16 saldırı

Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.
Interpol arıyordu<br>Konya'da yakalandı

Interpol arıyordu
Konya'da yakalandı

2014 yılında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmış.

Hurdası<br>bile para ediyor

Hurdası
bile para ediyor

Türk ekonomisine 180 milyon dolar kazandırdı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Halkın karşısına çıktı

Halkın karşısına çıktı

​Binlerce kişi görmek için sarayın çevresine akın etti.
Bin 222'si<br>etkisiz kılındı

Bin 222'si
etkisiz kılındı

PKK/PYD'li teröristlerce yollara döşenmişti.
Devlet erkanı Anıtkabir'de

Devlet erkanı Anıtkabir'de

​Gazi Mustafa Kemal, ebediyete intikalinin 81'inci yılında anılıyor.
Aranan 1476<br>kişi yakalandı

Aranan 1476
kişi yakalandı

81 ilde 'Güven Huzur-6' uygulaması yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.