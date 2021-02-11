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BATMAN

Şehit ailelerinden, çocukları terör örgütü PKK’ya katılan ailelere çağrı: Evlatlarınızı HDP ve PKK’dan isteyin

Şehit ailelerinden, çocukları terör örgütü PKK’ya katılan ailelere çağrı: Evlatlarınızı HDP ve PKK’dan isteyin

Batman’ın Sason ilçesinde şehit yakınları, çocukları terör örgütü PKK’ya katılan ailelere çağrıda bulunarak evlatlarını PKK ve HDP’den istemeleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Batman’ın Sason ilçesinde yalayan şehit yakınları
Batman’ın Sason ilçesinde yalayan şehit yakınları

Batman Sason’da, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, terör örgütü PKK’ya yapılan katılımların HDP il ve ilçeler başkanlıkları aracılığıyla yapıldığının ispatlandığını söyledi. Çelik, PKK’dan çocuklarını kurtarmak isteyen ailelerin tek çaresinin, Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere destek vererek, evlatlarını geri getirmelerini talep etmek olduğunu ifade etti. Çelik:

  • "Yıllarca çeşitli yalanlar üreterek bölgedeki gençlerin yakasından düşmeyen katil örgüt PKK ve en büyük destekçisi HDP, el ele vererek bölgedeki birçok genci çeşitli yalanlarla kandırarak dağda ülkesine hain olarak zorlu koşullarda yaşama mahkum etmiştir. Bugüne kadar çeşitli nedenlerle ses çıkaramayan kandırılan gençlerin aileleri, Hacer annenin evladı için HDP’nin Diyarbakır’daki il başkanlığı kapısında oturarak evladını istemesi ve akabinde evladına kavuşmasıyla harekete geçmiştir. Bu başlangıç çocukları dağda olan diğer aileleri de harekata geçirmelidir. Gidin ve HDP’den çocuklarınızı isteyin. Bugün evlatlarınıza sahip çıkmasanız yarın çok geç olabilir. Çocuklarınızı dağa gönderenler bugün rahat bir yaşam içindeyken, çocuklarınız dağda ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Sizin canınızdan ve kanınızdan olan evlatlarınıza sahip çıkmak ve onları kurtarmak için sizde Diyarbakır’daki ailelere destek vermelisiniz"

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FOTOĞRAF 8
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.
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7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında önündeki oturma eylemine katılan Esmer Koç, kızını kaçırıp PKK'ya teslim edenlerin yakalanıp cezaevine girdiğini belirterek, kızına kaçıp teslim olması için çağrıda bulundu. 7 yıldır kızını bulmak için aramadığı yer kalmadığını ifade eden Koç, şunları söyledi:
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2013'te kızım PKK yandaşı 4 kişi tarafından kaçırıldı. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Kızımı bulamadım. Bir haber de alamadım. Öldü mü kaldı mı? Onu da bilmiyorum. Kızımı kaçıranlar akrabalarımızdı. Emniyete gidip davacı olduk. Allah devletimizden razı olsun, onları yakalayıp cezaevine koydu. Kızıma sesleniyorum; her yerde askerimiz, polisimiz, devletimiz var. Gel teslim ol. Onlar seni bana getirir. Ceza da vermeyecekler sana kızım. Orası senin yerin değil. Seni orada ölüme mahkum etmişler. Kaç onların elinden. Seni her yerde aradım. Ne seni bana gösterdiler ne de yerini söylediler. 7 yıldır perişanım, huzur kalmadı bizde.
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HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor: 154 aile 426 gündür nöbette
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 426'ncı günde de sürüyor.


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