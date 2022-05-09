Şehit anneleri evlatlarına koştu

Şehit anneleri, Anneler Günü’nü şehitliklerde geçirdi. ‘Çukur’ olaylarında şehit düşen Uzman Çavuş Selçuk Paker’in annesi Sevgi Daşdemir, Ankara’da evladının bulunduğu Cebeci Şehitliği’ni ziyaret etti. Daşdemir, “Selçuk’a gelene kadar çok şehit verdik. Vatan, bayrak, ezan için şehit vermeye devam edeceğiz” dedi.
Şehit anneleri, bir Anneler Günü’nü daha gözleri yaşlı geçirdi. Ankara Mamak’taki Cebeci Askeri Şehitliği’nde bulunan oğullarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, çocuklarının kabri başında dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu. Ziyaret sırasında duygulanan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
BAYRAK İÇİN, EZAN İÇİN
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2016’daki çukur operasyonları sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevliyken şehit düşen Uzman Çavuş Selçuk Paker’in annesi Sevgi Daşdemir tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Ziyaret sırasında şehitlikte bulunan gazilerin kendisinden helallik istemesi üzerine Daşdemir, “Benden yana sizlere hakkım helal olsun, sizler de helal edin. Bu vatan uğruna uzuvlarınızı kaybettiniz. Sizler olmasanız, şehitlerimiz olmasa, ezanımız olmaz, bayrağımız olmaz, vatanımız olmaz. Rabb’im tüm şehitlerimizin şahadetlerini kabul etsin. Selçuk’a gelene kadar çok şehit verdik bu vatan, bayrak için ve ezan dinmesin diye vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.
NE YAPSAK AZDIR
Cebeci Askeri Şehitliği’ne gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, çocuklarının kabri başında dua eden şehit annelerini tek tek ziyaret edip ellerini öptü. Aylar, “Eli öpülesi bu kıymetli annelerimiz, vatanımız bölünmesin diye fidanlarını, evlatlarını, bu ülkeye, bu vatana şehit verdiler. Ve her daim ‘Vatan sağ olsun’ dediler. Bizler onlar için ne yapsak azdır” dedi.