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Şehit annesinin gururu

FETÖ’cülerin 15 Temmuz’da şehit ettiği Onur Ensar Ayanoğlu’nun (27) adı Kısıklı’da evlerinin karşısındaki camiye verildi. Annesi Ferda Ayanoğlu bu camide şimdi Kur’an kursu hocası. Ayanoğlu duygularını şu şekilde anlattı: O bize şeref madalyası bıraktı, ölene kadar taşıyacağız. Onun isminin verildiği caminin kubbesi altında ders vermek bana gurur veriyor.

04:00 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:22 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Onur Ensar Ayanoğlu.
Onur Ensar Ayanoğlu.

15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun annesi, darbe girişiminin ardından oğlunun adının verildiği caminin kubbesi altında Kur'an kursu hocalığı görevini gururla yapıyor. Vinç operatörü Onur Ensar (27) ile kardeşi Emin Oğuz Ayanoğlu, 15 Temmuz akşamı Kısıklı'daki evlerine döndükleri sırada darbe girişimini haber alınca bir grup vatandaşla birlikte köprüye yürüdü. Gişelerin önünde darbecilerin açtığı ateş sonucunda yaralanan bir kızı kurtarmaya çalıştıkları sırada ağabey ile kardeşi vuruldu. Ağır yaralanan Onur Ensar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şimdi 33 yaşında olan kardeşi Emin Oğuz ise gazi oldu.

2020'DE ADI VERİLDİ

Ayanoğlu ailesinin Kısıklı'da yaşadıkları evin hemen karşısında yer alan cami, darbe girişiminin ardından Üsküdar

Belediyesi tarafından yenilenerek 10 Temmuz 2020'de Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Camii adıyla yeniden ibadete açıldı. Şehidin annesi Ferda Ayanoğlu da oğlunun adının verildiği camide Kur'an kursu hocası olarak göreve başladı.

HER ZAMAN DUALARIMDA

Göğsünde Türk bayrağı rozeti taşıyan anne Ferda Ayanoğlu, oğlunun adını taşıyan camide görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çok gurur verici, şeref verici bir durum. Oğlumla her zaman için gurur duydum. O bize bir şeref madalyası bıraktı, o şerefi ölene kadar taşıyacağız. Onun isminin verildiği caminin kubbesinin altında ders vermek bana gurur veriyor. Çok mutluyum. Sadece burada değil, her nerede dua ediyorsam oğlum kalbimde, aklımda. Zihnimden hiç silinmedi zaten." dedi.



#Şehit
#15 Temmuz
#FETÖ
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