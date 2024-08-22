Şehit annesinin gururu

15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun annesi, darbe girişiminin ardından oğlunun adının verildiği caminin kubbesi altında Kur'an kursu hocalığı görevini gururla yapıyor. Vinç operatörü Onur Ensar (27) ile kardeşi Emin Oğuz Ayanoğlu, 15 Temmuz akşamı Kısıklı'daki evlerine döndükleri sırada darbe girişimini haber alınca bir grup vatandaşla birlikte köprüye yürüdü. Gişelerin önünde darbecilerin açtığı ateş sonucunda yaralanan bir kızı kurtarmaya çalıştıkları sırada ağabey ile kardeşi vuruldu. Ağır yaralanan Onur Ensar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şimdi 33 yaşında olan kardeşi Emin Oğuz ise gazi oldu.

Göğsünde Türk bayrağı rozeti taşıyan anne Ferda Ayanoğlu, oğlunun adını taşıyan camide görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çok gurur verici, şeref verici bir durum. Oğlumla her zaman için gurur duydum. O bize bir şeref madalyası bıraktı, o şerefi ölene kadar taşıyacağız. Onun isminin verildiği caminin kubbesinin altında ders vermek bana gurur veriyor. Çok mutluyum. Sadece burada değil, her nerede dua ediyorsam oğlum kalbimde, aklımda. Zihnimden hiç silinmedi zaten." dedi.