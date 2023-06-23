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Şehit Aras uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde şehit olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Alpay Aras, memleketi Antalya'da toprağa verildi. Aras'la aynı saldırıda yaralanan Er Özcan Kaya da hastanede şehit oldu.

23:37 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şehit Alpay Aras, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Alpay Aras, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlandı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 15 Haziran’da PKK’lı teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanıp tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras için memleketi Antalya’da cenaze töreni düzenlendi.

Bekar olduğu öğrenilen Aras’ın naaşı, Alanya’daki baba ocağı önünde helallik alınmasının ardından Aliefendi Mahallesi Merkez Camii’ne getirildi. Binlerce kişinin katıldığı törende şehidin annesi Selvinaz, babası Hüseyin Aras ve 5 kardeşi ile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit asker mahalle mezarlığında gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.



#Şehit
#Alpay Aras
#Pençe Kilit
1 saat önce
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