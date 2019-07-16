Gündem Şehit babanın son tebessümü
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Şehit babanın son tebessümü

15 Temmuz gecesi Kısıklı’da şehit olan Muhammet Fazlı Demir’in kızı Ravza Nur Demir, babasının tebessümünü unutamıyor: “Babamın son halini görmek istedim. İyi ki de gördüm. Çünkü yüzündeki tebessümü gördükten sonra bir nebze de olsa rahatladım. ‘Yüreğe su serpmek’ derler ya. Çok güzel gülüyordu”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ravza Nur Demir
Ravza Nur Demir

FETÖ üyeleri tarafından Türkiye’nin kana bulandığı 15 Temmuz 2016 gecesi, milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara dökülerek darbeci askerlere karşı verdikleri mücadele sırasında anne ya da babalarını şehit veren yüzlerce evladın yüreğine de ateş düştü. Bu gençlerden biri, Kısıklı’da darbeci askerlere “Bizler sizin için canımızı feda ediyoruz, siz ne yapıyorsunuz?” diye haykıran, daha sonra hainlerce kurşun yağmuruna tutulan otomobilinin içinde şehadete eren Muhammet Fazlı Demir’in kızı Ravza Nur Demir. Babasına henüz daha doyamamışken darbeci hainlerce yetim bırakılan Demir’in o gece yaşadıkları hala hafızasında canlılığını koruyor. Demir, babasının şehit olduktan sonra yüzünde oluşan tebessümü unutamıyor.

NAMAZINI KILIP SOKAĞA ÇIKTI

Babasının o gece abdestini alıp namazını kılıp dışarı çıktığını ve Kısıklı’da şehit olduğunu saat 01.00 gibi öğrendiğini dile getiren Demir, şunları söyledi. “15 Temmuz gecesi İzmir’deydim. Gençlik kampına gitmiştik. Haberi alınca İstanbul’a döndüm. O yol nasıl bitti bilmiyorum ama geldiğimde sadece son halini görmek istedim. İyi ki de gördüm. Çünkü o yüzündeki tebessümü gördükten sonra bir nebze de olsa rahatladım. Yüreğe su serpmek derler ya. Çünkü çok güzel gülüyordu. Hala ruhu çıkmamış sanki canlı bir insan nasıl gülüyorsa o şekildeydi yüzü” diye konuştu.

  • Affetmeyeceğiz
  • Meltem Kılınç
  • 15 Temmuz gece Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit ettiği 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç, Antalya’daki mezarı başında anıldı. Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek gözyaşı döken anne Meltem Kılınç, vatansever, ülkesini milletini seven bir evlada halkın nasıl sahip çıktığını, bütün vatan hainlerinin görmesi gerektiğini söyledi. Meltem Kılınç, sözlerine şöyle devam etti: “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yüreğim kor gibi yanarak söylüyorum, hainleri bu dünyada da affetmeyeceğim, öbür dünyada da affetmeyeceğim. Hiç kimse vatanına ihanet edenleri affetmesin”
  • Alnımız ak, başımız dik
  • 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu, mezarı başında anıldı. Baba Osman Ağaroğlu, “Bizim başımız diktir, alnımız açıktır. Şayet vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat yetiştirmişsek bununla gururluyuz. Allah milletimize memleketimize birlik, dirlik versin. Milletimizi bölüp parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin” dedi.

15 Temmuz Şehitleri anılıyor
GÜNDEM
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