Gündem Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmirde park cezası kesildi Dava açıp bu işin takipçisi olacağım
KONYA

Konya haberleri: Şehit babasının otomobiline hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi!

Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi: Dava açıp bu işin takipçisi olacağım

Konya'da, şehit babası Mustafa Yavşancı'ya ait otomobile, hiç gitmediği İzmir'de 108 lira hatalı park cezası kesildi. Yavşancı, cezanın yazıldığı tarihte Ankara'da olduğunu belirterek, gerekirse dava açacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Gitmediği İzmir'de hatalı park nedeniyle 108 lira ceza kesildi.
Gitmediği İzmir'de hatalı park nedeniyle 108 lira ceza kesildi.

Konya Şehit Aileleri Derneği başkan yardımcısı Mustafa Yavşancı'nın 42 FA 314 plakalı otomobline, İzmir'de hatalı park nedeniyle ceza kesildi. 4 gün önce ceza makbuzu eline ulaşan Yavşancı, cezaya çok şaşırdı.

Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu: İncelemeye alındı
GÜNDEM
Trabzon'da 1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti bulundu: İncelemeye alındı

Yavşancı, cezaya çok şaşırdı.

Trafik cezası yedi: Yolda oturma eylemi yaptı
GÜNDEM
Trafik cezası yedi: Yolda oturma eylemi yaptı

Cezayı görünce şaşkına uğradı

Otomobilinin ve kendisinin ceza kesildiği tarihte Ankara'da olduğunu belirten Yavşancı, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Ne ben ne de arabam İzmir'de değildik. Cezayı görünce çok şaşırdım. Hatalı park nedeniyle 108 lira ceza kesilmiş. Parasında değilim ama hiç gitmediğim bir yerde ceza yemek beni oldukça şaşırttı. Gerekirse dava açıp, bu işin takipçisi olacağım."
İlçeler açıklandı

İlçeler açıklandı

​Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi.
Başakşehire ters rakip

Başakşehir'e
'ters' rakip

Sporting Lizbon sadece bir Türk takımına yenildi.
Uyuz alarmı!

'Uyuz' alarmı!

​Bakanlık uyardı, ilaç firmaları yoğun talebe hazırlıksız yakalandı.
İlk rota<br>Doğu Akdeniz

İlk rota
Doğu Akdeniz

​KKTC'ye konuşlanan ilk İHA jet hızıyla göreve başladı.
At, eşek, domuz eti

At, eşek, domuz eti

​Bakan Pakdemirli o iddialara açıklık getirdi.
Yarım bırakıp kaçtıkları tüneller

Yarım bırakıp kaçtıkları tüneller

Mehmetçiğin darbesi ile ​Resulayn'dan kaçan teröristlerin betondan yaptıkları tüneller.

Kilit isim<br>Ukrayna'da yakalandı

Kilit isim
Ukrayna'da yakalandı

​Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında yeni gelişme.

Devler Ligi'nde <br>erken final

Devler Ligi'nde
erken final

​Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.
Özel bankalar<br>tahsil edemeyecek

Özel bankalar
tahsil edemeyecek

Vergi ve harç tahsilatlarında kritik düzenleme.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
İngiliz ajanın ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajanın ölüm nedeni belli oldu

İstanbul'da ölü bulunmuştu, Adli Tıp raporu açıklandı.
CIA'in 1 numarası

CIA'in 1 numarası

Libya'da Hafter'in ateşlediği kaosun perde arkasında ABD var.
Milyonlar<br>bunu bekliyor

Milyonlar
bunu bekliyor

Yeni asgari ücret için kritik buluşma yarın yapılacak.
7 üs bölgesi kuruldu

7 üs bölgesi kuruldu

Teröristlerin muhtemel geçiş yolları ateş altında.
Futbola geri döndü

Futbola geri döndü

'​Nöbetçi Golcü' Semih Şentürk'ten sürpriz transfer.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.