Konya haberleri: Şehit babasının otomobiline hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi! Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi: Dava açıp bu işin takipçisi olacağım Konya'da, şehit babası Mustafa Yavşancı'ya ait otomobile, hiç gitmediği İzmir'de 108 lira hatalı park cezası kesildi. Yavşancı, cezanın yazıldığı tarihte Ankara'da olduğunu belirterek, gerekirse dava açacağını söyledi.

Haber Merkezi 16 Aralık 2019, 14:46 Son Güncelleme: 16 Aralık 2019, 14:47 DHA