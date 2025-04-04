Şehit bekçi dualarla uğurlandı

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda şehit olan Uğur Gölçek, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gölçek için ilk tören İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlendi. Bu törenin ardından Gölçek'in cenazesi Fatih Camii’ne getirildi. Camide, şehidin annesi Gülizar, babası Gaffar Gölçek ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Gölçek için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.