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Şehit bekçi dualarla uğurlandı

Şehit bekçi dualarla uğurlandı

04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Şehidin naaşı, Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.
Şehidin naaşı, Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda şehit olan Uğur Gölçek, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gölçek için ilk tören İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlendi. Bu törenin ardından Gölçek'in cenazesi Fatih Camii’ne getirildi. Camide, şehidin annesi Gülizar, babası Gaffar Gölçek ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Gölçek için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.


ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Uğur Gölçek’in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, Gölçek’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.


#şehit
#Uğur Gölçek
#bekçi

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