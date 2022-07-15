Gündem Şehit çocukları için atölyeler düzenleniyor
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Şehit çocukları için atölyeler düzenleniyor

15 Temmuz Derneği İstanbul’da ikamet eden başta 15 Temmuz darbe girişimi mağdurları olmak üzere şehit yakını çocuk ve gençlerin psikolojik rehabilitasyonuna katkı sağlamak, sosyal hayat ile entegrasyonunu artırmak, girişkenlik, sosyalleşme gibi becerileri kazandırmak için şehit yakınlarına Toplumsal Destek Politikası Oluşturma Projesi'ni hayata geçiriyor.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
​Şehit çocukları için atölyeler düzenleniyor
Şehit çocukları için atölyeler düzenleniyor.

Projeye 15 Temmuz Derneği ve Üsküdar Belediyesi ortaklığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) destek veriyor.

PSİKOLOJİK DESTEK

Proje koordinatörü Deniz Aksu, “Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu projede şehit yakınlarımızla yaptığımız birebir görüşmelerle onların mevcut psikolojik ve sosyal durumlarına yönelik kapsamlı bir saha araştırması yapma şansımız oldu. Saha araştırmaları sırasında uyguladığımız ön testlerle psikolojik desteğe ihtiyaç duyan şehit yakını çocuk, genç ve yetişkin bireyleri belirledik. Uzman psikologlarımız tarafından düzenli aralıklarla psikolojik destek görüşmeleri yaptık onlarla. Yine projemiz süresince şehitlerimizin bizlere emaneti çocuklarımızın sosyal hayata katılımları ve akademik gelişimlerine yönelik olarak eğitimler de gerçekleştirdik. Maker Atölyesi başlığıyla bir program uyguladık. Yaratıcı drama programımızla da çocuklarımızın özellikle kendilerini ve duygularını ifade etme becerilerini arttırmayı hedefledik. Atölyelerle birlikte çocuklarımızın el becerilerini ve robotik kodlama alanındaki algı becerilerini geliştirdiklerini gördük.” ifadelerin kullandı.

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