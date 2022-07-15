​Şehit çocukları için atölyeler düzenleniyor

Projeye 15 Temmuz Derneği ve Üsküdar Belediyesi ortaklığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) destek veriyor.

PSİKOLOJİK DESTEK

Proje koordinatörü Deniz Aksu, “Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu projede şehit yakınlarımızla yaptığımız birebir görüşmelerle onların mevcut psikolojik ve sosyal durumlarına yönelik kapsamlı bir saha araştırması yapma şansımız oldu. Saha araştırmaları sırasında uyguladığımız ön testlerle psikolojik desteğe ihtiyaç duyan şehit yakını çocuk, genç ve yetişkin bireyleri belirledik. Uzman psikologlarımız tarafından düzenli aralıklarla psikolojik destek görüşmeleri yaptık onlarla. Yine projemiz süresince şehitlerimizin bizlere emaneti çocuklarımızın sosyal hayata katılımları ve akademik gelişimlerine yönelik olarak eğitimler de gerçekleştirdik. Maker Atölyesi başlığıyla bir program uyguladık. Yaratıcı drama programımızla da çocuklarımızın özellikle kendilerini ve duygularını ifade etme becerilerini arttırmayı hedefledik. Atölyelerle birlikte çocuklarımızın el becerilerini ve robotik kodlama alanındaki algı becerilerini geliştirdiklerini gördük.” ifadelerin kullandı.