Şehit diplomatın katili öldürüldü

Görev yeri Erbil’de 17 Temmuz 2019’da gittiği restoranda PKK/KCK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Türk diplomat Osman Köse’nin kanı yerde kalmadı. Restorandan kaçış anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan teröristin “Renas Derik” kod adlı Cemil Akar olduğu tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) detaylı çalışma başlattı.
2014’ün sonlarında Suriye’de PKK’ya katılan Akar’ın, 2017’de Irak’ın Mahmur kentine geçtiği, Erbil saldırısından önce eyleme katılacak diğer teröristlerle PKK’nın Mahmur’daki kampında buluşup saldırıyı burada planladığı tespit edildi. Teröristlerin saldırıdan sonraki kaçış görüntüleri dakika dakika incelendi. Kaçan teröristlerin Erbil’den Süleymaniye’ye, oradan da Kandil’e geçtiği belirlendi. PKK elebaşı, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği ortak hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.