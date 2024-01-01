|
Gündem

Şehit diplomatın katili öldürüldü

Görev yeri Erbil'de 17 Temmuz 2019'da restoranda şehit edilen Türk diplomat Osman Köse’nin katili öldürüldü. Restorandan kaçış anı görüntülerinden tespit edilen “Renas Derik” kodlu PKK'lı terörist Cemil Akar, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği ortak hava harekâtında etkisiz hale getirildi.

04:00 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 04:00 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
PKK’lı Cemil Akar saldırıdan sonra restorandan kaçarken böyle görüntülenmişti.
PKK’lı Cemil Akar saldırıdan sonra restorandan kaçarken böyle görüntülenmişti.

Görev yeri Erbil’de 17 Temmuz 2019’da gittiği restoranda PKK/KCK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Türk diplomat Osman Köse’nin kanı yerde kalmadı. Restorandan kaçış anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan teröristin “Renas Derik” kod adlı Cemil Akar olduğu tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) detaylı çalışma başlattı.


Osman Köse

2014’ün sonlarında Suriye’de PKK’ya katılan Akar’ın, 2017’de Irak’ın Mahmur kentine geçtiği, Erbil saldırısından önce eyleme katılacak diğer teröristlerle PKK’nın Mahmur’daki kampında buluşup saldırıyı burada planladığı tespit edildi. Teröristlerin saldırıdan sonraki kaçış görüntüleri dakika dakika incelendi. Kaçan teröristlerin Erbil’den Süleymaniye’ye, oradan da Kandil’e geçtiği belirlendi. PKK elebaşı, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği ortak hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.


#polis
#şehit
#katil
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Acil durum telefon numaraları