Gündem Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 10 tutuklama
RİZE

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 10 tutuklama

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polisin FETÖ hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 10 zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin tamamı tutuklandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama istemiyle mahkemeye sek edilen, aralarında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi doktor Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüphelinin de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Böylece soruşturma kapsamında aralarında Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu da dahil olmak üzere 11 kişi tutuklandı.

İzmir’deki büyük FETÖ operasyonunda 99 kişi tutuklandı
GÜNDEM
İzmir’deki büyük FETÖ operasyonunda 99 kişi tutuklandı
Türkiyede virüse rastlanmadı

Türkiye'de virüse rastlanmadı

Kum ve Meşhed geçmişi olanlar 14 günlük karantinaya alındı.
Geleceğe yönelikçok önemli adımlar attık

Geleceğe yönelik
çok önemli adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu.
Turnuvalar durdurulabilir

'Turnuvalar
durdurulabilir'

Koronavirüs tehdidi büyürse futbol oynanmayacak.
HDP kongresine soruşturma

HDP kongresine soruşturma

​15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 14'ü yakalandı.
Masonların hedefi<br>milletleri dinsizleştirmek

Masonların hedefi
milletleri dinsizleştirmek

Mason, laikliğin misyoneridir ve amacı için medyayı kullanmalıdır.
'Sokağa <br>çıkmayın' çağrısı

'Sokağa
çıkmayın' çağrısı

İran Sağlık Bakanı, 11 eyalette yaşayanlara çağrıda bulundu.

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Soylu: Olursa zaten biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız
Artık bombalar olmadan gülecek

Artık bombalar olmadan gülecek

'Savaş oyunu' yürekleri sızlatmıştı.
Esed rejimi yine okulu vurdu

Esed rejimi yine okulu vurdu

Misket bombasıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Hızı 100 km'ye çıkacak

Hızı 100 km'ye çıkacak

​İstanbul Valiliği uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
İran'dan <br>koronavirüs tahliyesi

İran'dan
koronavirüs tahliyesi

132 yolcu ve mürettebat karantinaya alındı.
​14 gün gözlem altında tutulacaklar

​14 gün gözlem altında tutulacaklar

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Mübarek öldü

Mübarek öldü

​Mısır'ın devrik lideri 92 yaşında öldü.
Rusya'dan kritik açıklama

Rusya'dan kritik açıklama

Erdoğan "Tam bir ittifak söz konusu değil" açıklaması yapmıştı.
Türkiye damgası

Türkiye damgası

​NATO'nun 'Dynamic Manta 2020' tatbikatı başladı.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

MEB, 20 bin öğretmen ataması için müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.