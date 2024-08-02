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Şehit Haniye'nin son isteği için harekete geçildi: On binlerce kişi Ayasofya'da buluşuyor

Filistin davasının önderlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor. . Filistin Dayanışma Platformu çağrısıyla buluşan STK’lar, şehadete eren ve terör devleti İsrail'in zindanlarda tutulan Müslümanlar için tek yürek olacak.

Lokman Özdemir
09:48 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 09:51 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor.
Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor.

Sivil Toplum Kuruluşları, Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti üzerine 3 Ağustos’ta Filistin’e destek amacıyla meydanlarda toplanıyor.


Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK’lar ve gönüllüler Filistin’de yaşananların son bulması için Ayasofya Meydanı’nda Filistin halkına destek için buluşacak.


7 Ekim 2023’te başlayan saldırılar ve ardından devam eden soykırımla Filistin’de yaşanan işgal ve zulüm dünya gündeminde önemli bir yere taşındı. Dünya liderlerinin çoğu ve uluslararası kuruluşlar yaşananlara sessiz kalırken kamuoyu direnişe geçti.





İran’da uğradığı suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için uluslararası gün ilan ederek tüm dünya ülkelerini gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.



Haniye'nin son isteği


“Şehit İsmail Haniye’ye Sözümüz Var” diyerek çağrı yapılan buluşma öncesinde, #SonÇağrı ve #LastCall etiketiyle sosyal medyadan duyurular yapılacak. İsmail Haniye’den “Son Çağrı” buluşmasında dünya kamuoyuna birliktelik ve destek mesajı verilecek. Filistin halkının haklı direnişine destek amacıyla Ayasofya Meydanı’nda icra edilecek eylemde slogan ve marşlar ile İstanbul’un tek yürek olması bekleniyor.


İsrail işgali altında olan Filistin topraklarında 7 Ekim 2023’den bu yana saldırılar soykırım boyutunda devam etti. Geride kalan 300 günde ise dünyanın gözü önünde 40 bine yakın Filistinli şehit edildi, 91 bin kişi yaralandı. 10 bin Filistinli kayıp, 2 milyonun üzerinde Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Son saldırılarda çocuklarını ve torunlarını şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye de şehadete erenler arasında yer aldı.



#Ayasofya
#İsmail Haniye
#Hamas
#Gazze
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