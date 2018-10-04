Şehit kızı: Babasız da yaşarız ama vatansız yaşayamayız

Şırnak'ta geçen hafta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın şehit düştüğü Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde teröre tepki dinmiyor.

26 Eylül'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu güvenlik korucuları Tosun (42) ve Yerboğa'nın (43) şehit düştüğü, iki güvenlik korucusunun yaralandığı Çalışkan beldesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Güvenlik korucularından geriye acılı eşleri ve14 gözü yaşlı çocuk kaldı.

Terörle mücadele ederken şehit verilen iki güvenlik korucusu için gururun hakim olduğu beldede şehit yakınları terörü lanetledi.

"Biz babasız da yaşarız ama vatansız yaşayamayız"

Şehit Süleyman Tosun'un kızı Halime Tosun (17) babasının şehit olmasından gurur duyduklarını, şehitliğin herkese nasip olmadığını söyledi.

"Vatanımızın başı sağ olsun. Cumhurbaşkanımız Erdoğan sağ olsun. Biz babasız da yaşarız ama vatansız yaşayamayız. PKK'dan korkmadık, korkmayacağız. Eğer korksaydık bugün babam şehit olmazdı." diyen Tosun, 12. sınıfta okuduğunu, hayalinin subay olmak olduğunu belirtti.

Babasının şehit düşmesinin ardından hayalinin hedefe dönüştüğünü dile getiren Tosun, "10 yıl, 20 yıl da geçse, subay olarak olur, korucu olarak olur ama mutlaka onun intikamını almak istiyorum. Babamın silahını bana versinler, onun kanını yerde bırakmayacağım. Kahrolsun PKK." ifadelerini kullandı.

"Vatanımıza sahip çıkacağız"

Şehidin oğlu Nurullah Tosun (24), babasının kanının yerde bırakılmayacağını söyledi.

Vatana sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Tosun, "Babamın bize verdiği öğütler hep aklımızda, onun yolundan gideceğiz. Kanı da elbette yerde kalmayacak. Çöpçü de olsak güvenlik korucusu da olsak ne olursak olalım vatanımıza sahip çıkacağız." diye konuştu.

"Bu yoldan vazgeçmeyeceğiz"

Şehidin kardeşi güvenlik korucusu Mehmet Emin Tosun (33) vatanı için şehit olma şerefine kavuşan ağabeyi ile gurur duyduğunu belirtti.

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Ağabeyinin yolundan ilerlediğini anlatan Tosun, terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini aktardı.

Tosun, şöyle konuştu:

"Herkes bilsin ki bu yoldan asla vazgeçmeyeceğiz. Onlar böyle alçakça saldırıp, bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Akıllarınca bunu başaracaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Tam aksine vatanımıza daha çok bağlanıyor, sarılıyor, seviyoruz. Bugün beşikteki bebeğimiz de onların düşmanı. Belde halkı olarak intikamımızı alacağız. Sonuna kadar bu vatanının bekçisi olmaya devam edeceğiz."

"İçimiz yanıyor ama gururluyuz

Şehidin amcası Hüsnü Tosun (53), terör örgütlerine karşı devletin yanında yer aldıklarını vurgulayarak, devletle el ele terörle mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Yeğeninin şehit olmasından gurur duyduklarını ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Devletimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun. Terör örgütü PKK'nın ne dini ne imanı ne de vicdanı var. Onların Kürtlükle de bir alakaları yok. Onlardan korkumuz yok. Allah'ın izniyle intikamımızı da alacağız. Süleyman Tosun şehit oldu, evet içimiz yanıyor ama gururluyuz. Rabbim devletimize güç, kuvvet versin. Kimse de merak etmesin, biz bu durumun üstesinden geleceğiz. Bundan dolayı böyle alçaklık yapıyor, kalleşçe tuzak kuruyorlar."

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük bir devlet olduğuna işaret eden Tosun, her türlü zorluğa göğüs gererek, devlet ile bu mücadeleyi sürdüreceklerini aktardı.

"PKK'nın sonu gelmiştir"

Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Konfederasyonu Başkanı Mehmet Güngör, güvenlik korucularının yakınlarına başsağlığı diledi.

Terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman emeline ulaşamayacağını vurgulayan Güngör, "Bizler yaşadıkça PKK terör örgütüne bölgede müsaade etmeyeceğiz. Eli kanlı terör örgütü binlerce insanı katletti. Bu kişilerin çoğu da sözde hakkını savundukları Kürt halkından oluşuyor. PKK'nın sonu gelmiştir. Artık saklanacak delik arıyorlar. Devletin kararlılığı sayesinde en kısa zamanda bitecekler. Ülkemize hangi terör örgütü göz dikerse diksin, o gözü çıkarmaya hazırız. Hepimiz şehit olmak için hazırız." şeklinde konuştu.

Güngör, güvenlik korucuları olarak devlete terörle mücadelede her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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