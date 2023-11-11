Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Yeni Şafak Gazetesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören ve 6 binin üzerinde fotoğraf başvurusunun olduğu yarışmada kazananlar ödüllerini aldı.

Gecenin onur konuğu olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat törende konuşma yaptı.









Ödül töreni şehitleri anma etkinliğiyle başladı

Yaptığı işi “kayıt fotoğrafçılığı” olarak tanımlayan, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekip tarihî eserleri ve ulu camileri kayıt altına alan ve 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olan, Yeni Şafak foto muhabirlerinden Şehit Mustafa Cambaz adına düzenlenen yarışmanın ödül töreni, şehitleri anma etkinliğiyle başladı.

TVNET Program Sunucusu Cüneyt Özdemir’in sunumuyla gerçekleşen ve Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Likoğlu: Onu asla unutmayacak ve unutturmayacağız

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu konuşmasında, “Meslektaşımız, çalışma arkadaşımız, şehidimiz Mustafa Cambaz, fotoğrafçılığa tutkuyla bağlı, kendini mesleğine adamış, mümtaz bir insandı. Şehit olduğu güne kadar, maddeten ve manen büyük emek ve fedakârlıklarla Türkiye’nin değişik il ve ilçelerindeki 118 ulu camiyi fotoğraflayıp, Türkiye ulu camileri adıyla kitaplaştıran Mustafa Cambaz, fotoğrafa olan tutkusunu, tarihe olan ilgisiyle birleştirerek, bizlere bu toprakların tapusu niteliğinde çok kıymetli bir eser bıraktı. Mustafa Cambaz adına düzenlediğimiz bu yarışmayı her yıl daha da ileriye taşıyarak, meslek camiamızın en prestijli ödülü haline getireceğiz. Mustafa Cambaz’ı böylesine anlamlı bir yarışmayla anacağız, onu asla unutmayacak ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.





Bakan Bolat: Şehadetleri 16 Temmuz sabahını aydınlığa dönüştürdü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat törendeki konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"23 yıl görev yaptığım Albayrak Grubundaki çalışma arkadaşlarım buradalar kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın isteğiyle milyonlarca kişi meydanlara inmişti onların arasında Mustafa Cambaz kardeşimiz de vardı. Mustafa Cambaz kardeşimiz korusuzca meydanlara indi ve Çengelköyde hainlerin kurşunuyla ruhunu teslim etti. Mustafa Cambaz ile 17 yıl mesai arkadaşlığı yapmıştık. Sohbeti gerçekten hoştu ve joker bir insandı. Peygamberimizin sünneti olarak kedi beslemeyi çok severdi. Ve tabii şehit olarak son nefesini 15 Temuz gecesi verdi. o gece şehit olan 252 vatandaşımızın şehadeti 16 temmuz sabahı aydınlığa dönüştü. Fotoğraf sevgisi vardı. Fotoğrafları kitaplaştırdı. Albayrak Medya grubu da bir karar alarak her yıl Mustafa Cambazın hatırasını yaşatmak için bu fotoğraf yarışmasını düzenliyor. Böylelikle Rahmetli Mustafa Cambaz kardeşimizi yad ediyoruz. Her yıl 15 Temmuz'da Mustafa Cambaz kardeşimizi Albayrak Grubu olarak kabri başında anarız. Ailesi ailemizdir. Allah ondan ve tüm şehit kardeşrimizden razı osun. Bu değerli yarışmada ödül olan tüm fotoğraf severleri tebrik ediyorum. Rahmetli Mustafa Cambaz kardeşimizi rahmetle ve hürmetle yad ederken Allah bir daha böyle bir darbe girişimi yaşatmasın diye Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Yarışmaya bu yıl özel bir kategori eklendi

“2022’ye Damgasını Vuran Haber Fotoğraflar”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi)”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi)” kategorilerinden oluşan Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması’na bu yıl “Hikâyeyi Tamamla - Ayasofya Camii Özel Ödülü” de dâhil edildi.

Şehit Mustafa Cambaz’ın hayatında önemli bir anlamı olan ve müze olarak çektiği Ayasofya Camii fotoğrafları şehit olmadan önce kitaplaştırmıştı. Yarışma kapsamında “Hikâyeyi Tamamla: Ayasofya Camii Özel Ödülü” Ayasofya’yı cami olarak çeken fotoğrafçılar arasından dereceye giren fotoğraf sanatçısına verildi.

Her kategorinin birincisi 75 bin TL, ikincisi 40 bin TL, üçüncüsü 20 bin TL ödülün sahibi olurken; “Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü” ise 60 bin TL olarak belirlendi.





Yarışmanın seçici kurulunda usta isimler yer aldı

24 Haziran - 7 Ağustos 2023 tarihleri arasında mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden online başvuruların yapıldığı Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması’nın jüri değerlendirmesi 20 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Değerlendirme sonrasında 13 fotoğraf ödüle layık görülürken, 30 fotoğraf da sergilenmeye hak kazandı.

Zor şartlar altında görev yapan gazetecileri, milli ve manevi duygularda birleştirmek ve bu vesileyle başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Direktörü Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık ve Mehmed Özçay bulundu. TVNET’te canlı yayınlanan ödül törenine, devlet kademesinden, iş ve sanat dünyasından, şehit ve gazi yakınlarından ve basından önemli isimler katıldı.

Ödüller sahiplerini buldu

İşte ödül alan isimler:

2022’YE DAMGASINI VURAN HABER FOTOĞRAFLARI KATEGORİSİ:

1-) Emin Sansar – Rusya’nın Ukrayna Saldırıları

2-) Kahraman Bekcili - Kömürün Gözyaşları

3-) Nadir Köksoy – Abdülhamid Han Süper Ay

KÜLTÜREL VE TARİHÎ FOTOĞRAFLAR KATEGORİSİ:

1-) Esengül Alıcı - Kütüphane

2-) Murat Yılmaz - Bergama ve Kuyruklu Yıldız

3-) Hakan Yaralı – Hicaz Demiryolu ve Son Buharlı

YENİ NESİL FOTOĞRAFLAR (DRONE ÇEKİMİ) KATEGORİSİ:

1-) İsmail Coşkun – Kiev’de Bir Tank Konvoyu Bayraktar TB 2 Tarafından İmha Edildi

2-) Hanifi Koç – The Eye

3-) Hasan İçel – Çamurda Yağlı Güreş

YENİ NESİL FOTOĞRAFLAR (CEP TELEFONU ÇEKİMİ) KATEGORİSİ:

1-) Arif Hüdaverdi Yaman - Gölge

2-) Murat Bakmaz - Vav

3-) Durmuş Ceylan - Torak

HİKÂYEYİ TAMAMLA ÖZEL ÖDÜLÜ

Serdar Kıran – Ayasofya Cami























