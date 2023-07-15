Şehit olmuş gibi yaşıyoruz

Yeni Şafak, 7 yıl önce yaşanan darbe girişimine tanıklık eden gençlere o geceye ilişkin duygularını sordu. Üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi o geceyi yaşayan gençler, çarpıcı mesajlar verdi.

Abdulkadir Taşar.

Darbe girişimi günü Adana’da yaşayan Abdulkadir Taşar (27) , ‘’15 Temmuz süreci, hepimizin çok iyi anlaması gereken bir tarihsel olay olarak önümüzde durmaktadır. Özellikle muhalefetin bu noktada sorumlu hareket ederek, FETÖ ile mücadele noktasında ortaya konan haklı çabanın meşruiyetini tartışmaya açmamalı ve FETÖ’nün sözde masumiyet tezlerine destek niteliği taşıyan beyanlarda bulunmamalıdır’’ diye konuştu.

ŞEHİT OLMUŞ GİBİ YAŞIYORUZ

15 Temmuz’da Esenboğa Havalimanı’na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için giden binlerce kişiden biri olan Furkan Açıkgöz (25), “Üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen bendeki acısı, duygusu sanki bugünmüş gibi devam ediyor. Şehitlerimizin adını duyduğumda, o güne ait görüntüleri izlediğimde o acıyı ve aynı zamanda gururu içimde hissediyorum. O gece şehit olamadık belki, ama bir şehit gibi hayatımızı devam ettirmeye ve hem o gece hem de tarih boyunca vatan için bayrak için canlarını hiçe sayanlar hatırına aynı amaç uğruna yaşamaya ve yaşatmaya çalışmayı bir görev kabul ediyoruz” dedi.

Emin Yüceer. Nisanur Dereli.

O GECEYE KADAR SOYUT KAVRAMDI

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giden Emin Yüceer (27), “Darbe veya kalkışma o güne kadar bizde soyut bir kavramdı. 15 Temmuz benim için bir darbe girişiminden öte derinliğinde bir milletin öz evlatlarının nasıl ihanete bulaştığının, akıllarını nasıl kiraya verdiğinin, nasıl milletine kurşun sıkacak seviyeye geldiğinin bir özetidir” açıklamasında bulundu.

15 TEMMUZ’DAN SONRA AYNI KİŞİ DEĞİLİZ

Nisanur Dereli (26) de 15 Temmuz’un birçok kişide farklı duygular uyandırdığını belirtti. Dereli, kendisine etkisini ise “Benim için ise bir gecede büyüdüğümü, bu toprakların bana ihtiyacı olduğunu hissettiğim bir geceydi” sözleriyle özetledi. Dereli, “O gece yürürken bir kimliğim, şahsiyetim hatta en önemlisi bu topraklara bir borcum olduğu bilinciyle hareket ettim. 15 Temmuz sabahı ile 16 Temmuz’da uyanan Nisa aynı kişiler değildi. O gün hepimiz sokaklarda ölmek için çıktık, kumaşlarımız birdi çünkü bizlerin içinde vatan sevgisinden daha önemli hiçbir şey yoktur. O gece yazdığımız destanı Rabbim bir daha asla yaşatmasın’’ dedi.

Furkan Açıkgöz Mihriban Demirel Tarık Emir Tan

EN HÜZÜN DOLU GECE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan Tarık Emir Tan (24) da o geceye ilişkin yaşadıklarını anlatırken, “15 Temmuz benim için sıcak bir yaz akşamında on yedi yaşındaki bir gencin yaşayacağı en hüzün dolu geceydi. Kimi insanın bayrağı sırtlanıp meydanlara koşmasını, kimisinin de ATM kuyruklarına gitmesini unutamayacağım gibi duruyor. 15 Temmuz hepimiz için dönüm noktasıydı. O gece yaşanan birlik ve beraberlik ruhu demokrasiye olan inancımı güçlendirdi” dedi.

Muhammed Yüce (27) ise o gece meydanlarda olanlardan biri. Yüce, “Ardından günlerce ailecek Ankara’nın her noktasında 15 Temmuz nöbeti tuttuk. Rabbim bize binlerce şükür olsun ki darbenin başarılı olduğunu göstermedi. Darbe başarılı olmuş olsaydı yıllardır kazandığımız kazanımlarımızın hepsi gidecekti. Darbe başarılı olmuş olsaydı özgürlüğümüz ve geleceğimiz gidecekti. Allah bize böyle kötü günler göstermesin’’ açıklamasında bulundu.

Mihriban Demirel (21) de, “Babamlardan bazen 80 darbesini dinlerdim neler olduğunu anlatırlardı ama tam olarak da darbenin ne olduğunu bilmiyordum. 15 Temmuz gecesinde anne ve babamdan uzakta kardeşimle akrabalarımızın yanındaydım. Darbe olduğunu öğrendiğimizde televizyonu açtık ve Cumhurbaşkanımızın Türk milletini sokaklara davet etmesiyle bayraklarımızı alarak hep birlikte meydanlara çıktık. 15 Temmuz Türk milletinin içinden çıkan hainlere karşı kazandığı en büyük zaferdir’’ dedi.



