​Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dünya

Taşındıkları evde gördükleri şeylere şok oldular

İngiltere'nin Crewe kentinde yeni bir eve taşındıklarını düşünen bir aile gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Evin arka bahçesinde gömülü hayvan kemikleri yer alırken, çatı katında ise sinekler ve köpek kılları bulundu.