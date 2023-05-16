Şehit Savcı Kiraz'ın katliamını öven terör destekçisi Eda Ezgi Yıldız hakkında karar

31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşıp, DHKP-C'nin alçak eylemini destekleyen ve "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklindeki yorumuyla teröre arka çıkan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız hakkında karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla DHKP/ C terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Yıldız'ın 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.