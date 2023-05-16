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Şehit Savcı Kiraz'ın katliamını öven terör destekçisi Eda Ezgi Yıldız hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşıp terör örgütü DHKP-C'nin katliamını destekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) çalışanı Eda Ezgi Yıldız’ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme Yıldız’a ‘Terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapsine ve tahliyesine hükmetti.

13:29 . 16/05/2023 Salı
DHA
Eda Ezgi Yıldız

Eda Ezgi Yıldız

31 Mart 2015 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşıp, DHKP-C'nin alçak eylemini destekleyen ve "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklindeki yorumuyla teröre arka çıkan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız hakkında karar verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme savunmasını gerçekleştiren Yıldız hakkında kararını açıkladı.

"Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan terör yandaşı Eda Ezgi Yıldız'ın sabıkalı olmayışını dikkate alan mahkeme, Yıldız hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bırakarak tahliyesine karar verdi. 
Ne olmuştu?

"Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" ibaresiyle paylaştığı söz konusu fotoğrafı paylaştığı tespit edilen Eda Ezgi Yıldız, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 30 Mart'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli Yıldız 31 Mart'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla DHKP/ C terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Yıldız'ın 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.




#Mehmet Selim Kiraz
#dava
#İstanbul Cumhuriyet Savcısı
#şehit savcı
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