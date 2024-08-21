Şehit Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk son yolculuğuna uğurlandı

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana masum insanları hedef almaya devam ediyor. Katil sürüsünün Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli şehit düştü. Gazzeli acılı kadın, Siyonist İsrail uçakları tarafından şehit düşen eşini uğurlarken çocuklarını da teselli etti. Gazzeli kadının metanetli duruşu izleyenleri derinden etkiledi. Öte yandan katil İsrail'in 10 ayı aşkın süreden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 99'a, yaralı sayısının da 92 bin 609'a yükseldi.