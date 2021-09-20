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Şehit ve Gazilere Ahde Vefa

Türkiye’nin bekası ve refahı için geçmişte bir çok alanda hizmet etmiş ülkenin önde gelen isimlerine moral programları yapan Ahde Vefa Platformu ile İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde ve siyasi danışman Taner Akkuş moderatörlüğünde “19 Eylül Gaziler Günü” anma programı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit ve Gazilere Ahde Vefa
Ahde Vefa Platformu ile İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde ve siyasi danışman Taner Akkuş moderatörlüğünde “19 Eylül Gaziler Günü” anma programı gerçekleştirildi.

Ahde Vefa Platformu ile İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, “19 Eylül Gaziler Günü” anma programı gerçekleştirildi. İstanbul Tarihi Beyazıt Sahaflar Çarşısında şehit ve gazilere yönelik saygı duruşu ile başlayan programa canlı telefon bağlantısı ile katılan, İstanbul Çağlayan Adliyesinde DHKP’C militanlarınca makamında şehit edilen Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hacı Hakkı Kiraz, açıklamalarda bulundu. Baba Kiraz, "Şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlamak amaçlı düzenlenen bu anlamlı programların devamını diliyor ve programda emeği geçen Taner Akkuş kardeşimiz başta olmak üzere, Nuran Kırlak hanımefendi ile orada bulunan şehit yakınları, gazilerimiz ve tüm misafirlere sevgi ve selamlarımı iletiyorum” temennilerinde bulundu.

"Anadolu bizim ebedi vatanımızdır"

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu ve Kadın Kolu Başkanı Burcu Karak, Onursal Başkan Ergül Özer, 15 Temmuz Gazisi Ergin Yapıcı ve Kıbrıs Gazisi Eşi Sebahat Baydere yaptıkları ortak basın açıklamasında, "Anadolu bizim ebedi vatanımızdır. Biz Anadolu'ya 'bir değil bin vatan gibisin' diye sesleniriz. Zira; biz Anadolu Toprağının her karışını Şehit ve Gazi kanlarıyla sulamışız. Hiçbir toprak Anadolu toprağı kadar Şehit ve Gazi kanına doymamıştır. Hiçbir toprak uğruna Anadolu Toprağı kadar yiğit bedenini siper edip Gazilik Makamı'na yükselmemiştir. Bugün Gazilerimizin günü Onlar istiklalimizin ve istikbalimizin 'Göklerde Yazılı Destanıdır', 'Göklerde Yazılı Destandır' onlar. Onlar Türk Milleti''nin manevi süvarileridir. Onlar, "Ey vatan sana feda biz varız" diyen maneviyat erleridir. Gazi mefkuresi Türk Milleti''nin ruhunda yaşadıkça Türk Milleti'' ne pusu kuranların hayalleri hüsran olacaktır. Önünde saygıyla eğildiğimiz başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele Gazilerimize ve Terörle Mücadele Gazileri olarak bizleri onurlandıran İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ve Ahde Vefa Platformu yönetimine ve programı organize eden siyasi danışman Taner Akkuş ve gazilerimiz, sanatçılarımız ve basın mensuplarımız ile tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Bu buluşmalar toplumumuzun dinamik taşları ve manevi değerleridir"

Programın kapanış konuşmasını yapan Ahde Vefa Platform Başkanı Kırlak, "Bu buluşmalar toplumumuzun dinamik taşları ve manevi değerleri olan kıymetleri hatırlamak ve hatırlatmak amaçlıdır. Çünkü Allah bizlere Sıla-i Rahim ziyaretlerini, yakınlarımıza ve komşularımıza yardım yapmayı emretmekte. Bu vesile ile bizleri kırmayıp teşrif eden Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Hakan Sulu ile Burcu Karak’a ve bu anlamlı programın mimarı siyasi danışmanımız Taner Akkuş ile programın sponsorluğunu üstlenen ünlü sağlıkçılar Mehmet Akıl, Dr. Elif Gökçe, Hasan Akıl ve Yeşim Demir başta olmak üzere, ünlü sanatçılarımız Aydın Aydın, Aynur Güneş, Çilem Duman ve Yönetmen Ali Eşitmez ile organizatör Keremcan Yazır, Antropolog Saliha Eylül Özdemir, Tülay İncegül, Fatma Geyik, Sevinç Nergis Akdeniz ve hat sanat ustası Ali Sıtkı Özalp ile tüm katılımcılara çok teşekkür ederim" dedi.

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