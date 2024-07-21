Şehit Yarbay uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde 4 Temmuz'da el yapımı patlayıcı ile yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, paylaşımında “Sınırlarımız içinde ve dışındaki harekatlarımızla bölücü terör örgütüne göz açtırmamaya, inlerine girmeye devam edecek, vatan ve bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şehit Yarbay Demirkan için taziye mesajları yayınladı.