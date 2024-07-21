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Şehit Yarbay uğurlandı

Pençe-Kilit Bölgesi'nde 4 Temmuz'da yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün şehit olan Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kanını yerde bırakmayacağız" dedi.

04:00 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 05:57 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Şehit Yarbay Demirkan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Yarbay Demirkan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde 4 Temmuz'da el yapımı patlayıcı ile yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.


ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, paylaşımında “Sınırlarımız içinde ve dışındaki harekatlarımızla bölücü terör örgütüne göz açtırmamaya, inlerine girmeye devam edecek, vatan ve bayrak uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın kanlarını yerde bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şehit Yarbay Demirkan için taziye mesajları yayınladı.


#şehit
#Pençe Kilit Operasyonu
#Abdullah Cem Demirkan
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