​Şehitlere son görev.

Irak’ın kuzeyinde teröristlerin üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer için Şırnak’ta tören düzenlendi. 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törende, şehitler Öztürk ve Esmer’in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Şehit Mustafa Öztürk’ün naaşı memleketi Gaziantep’e, şehit İsmail Esmer’in naaşı ise Hatay’a hava yolu ile uğurlandı.

Mustafa Öztürk

TOPRAĞA VERİLDİLER

Gazintep’e gelen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk için Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki evinin avlusunda tören düzenlendi. Bekar olan Öztürk’ün Türk bayraklı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı namazın ardından şehit Mustafa Öztürk’ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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İsmail Esmer

Şehit Piyade İsmail Esmer’in (23) cenazesi ise Hatay’ın Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi Mezarlığı’na götürüldü. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Esmer’in naaşı, Tokdemir Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.