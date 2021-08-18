Şehitlerimiz uğurlandı

Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa (24) son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün silah arkadaşlarıyla birlikte teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Softa için önce Kâğıthane’de evinde helallik alındı. Şehit için dün öğle vakti Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitliği’nde defnedildi.
- Aynı operasyonda şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer’in (22) naaşı, Kayseri’deki ağabeyinin evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Tuncer için Kırşehir’in Mucur ilçesi Medetsiz köyü meydanında cenaze töreni düzenlendi. Tuncer’in naaşı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.