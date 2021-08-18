Gündem Şehitlerimiz uğurlandı
İSTANBUL

Şehitlerimiz uğurlandı

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit düşen Teğmen İsmail Can Softa ve Astsubay Çavuş Yılmaz son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehitlerimiz uğurlandı
Şehit Piyade Teğmen İsmail Can Softa’nın cenaze törenine şehidin babası Ragıp Softa, annesi Melek Softa, ablası Muberra Softa ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.

Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa (24) son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün silah arkadaşlarıyla birlikte teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Softa için önce Kâğıthane’de evinde helallik alındı. Şehit için dün öğle vakti Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitliği’nde defnedildi.

  • Aynı operasyonda şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer’in (22) naaşı, Kayseri’deki ağabeyinin evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Tuncer için Kırşehir’in Mucur ilçesi Medetsiz köyü meydanında cenaze töreni düzenlendi. Tuncer’in naaşı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

İsmail Can Softa
İsmail Can Softa

Yılmaz Tuncer
Yılmaz Tuncer
Abone Ol Google News
Ürünleri görücüye çıkıyor

Ürünleri
görücüye çıkıyor
Almanya içkileri tahliye etti

Almanya içkileri tahliye etti

​Avrupa Afganistan'da rezalete imza atıyor.
13 kuyuda petrol keşfi

13 kuyuda petrol keşfi

​TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu.
Düşman istemiyoruz

Düşman istemiyoruz

​Taliban'dan ilk basın toplantısı.
Kayıpların sayısı artıyor

Kayıpların sayısı artıyor

Sel, Kastamonu'da 62 Sinop'ta 15 Bartın'da da 1 can aldı.
83 milyar dolarlık <br>ölü yatırım: Afgan ordusu

83 milyar dolarlık
ölü yatırım: Afgan ordusu

​ABD 'en az 3 ay' demişti 3 saat direnemediler.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.