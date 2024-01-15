Şehitlerimizi dua ve minnetle uğurladık

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden 6’sı daha memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Metina şehitlerinden Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32) Aksaray’da, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (30) Giresun’da, Piyade Sözleşmeli Erler Emrullah Gülmez (23) Kahramanmaraş, Kemal Batur (23) Niğde’de, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar (22) Ordu, Muhammed Tunahan Evcin (27) ise Eskişehir’de dualarla toprağa verildi. Şehitlerin cenaze törenlerinin gerçekleştiği camiler hıncahınç doldu, çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı. Törene katılan vatandaşlar terörü lanetledi. “Kahrolsun PKK”, “Mecliste PKK’lı istemiyoruz” sloganları atılan cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu.

Kemal Batur

Dik duracağım

Kemal Batur’un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, tabut önünde fotoğraf çektirdi. Acılı kardeş “Ağlamayacağım, dik duracağım” dedi. Törende şehidin annesi ile babası, oğullarının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Anne Hatice Batur’un “Kuzum seni böyle mi görecektim?” sözleri yürekleri dağladı.

Emrullah Gülmez

Doğum gününe 5 gün kala toprağa

Hasan-Durdane Gülmez çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan Emrullah Gülmez, 2021’in Eylül ayında TSK’ya katıldı. Bekar olan Gülmez, şehit olmasa 17 Ocak’ta doğum gününü kutlayacaktı. Ailesi, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin kendisi gibi asker olan ağabeyi de cenaze törenindeydi. Şehit askerin ağabeyi Adem Gülmez’in de uzman çavuş olduğu ve Libya’da görev yaptığı öğrenildi.

Murat Atar

2 ay önce göreve başlamış

Bekar olan şehit Murat Atar, eğitimlerini tamamlayıp 2 ay önce göreve başlamıştı. Atar’ın babası Vahip Atar’ın 2021 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze töreninde şehidin annesi ve kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşlarına hakim olamadı.

Ahmet Köroğlu

Sözleşme yeniledi

Ahmet Köroğlu ailenin ikinci şehidi. Şehit askerin kuzeni Talha Köroğlu da 2008 yılında Şırnak’ta dağlık arazide PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmüştü. Ahmet Köroğlu’nun yılbaşında uzman çavuşluğu bırakma kararı aldığı, ancak vazgeçip şehit olmadan 2 gün önce sözleşme yenilediği öğrenildi.

Muhammed Tunahan Evcin

Allah’a emanet ol

Şehit Muhammed Tunahan Evcin’in babası Nazif, annesi Ferah, kardeşleri Erdinç ve Ümmühan Evcin, cenaze namazı öncesi tabut başında gözyaşı döktü. Emekli polis olan şehit babası Nazif Evcin, oğlunun tabutunu öperek “Şehitlerimize dua edin. Muhammed’im pırlanta gibi. Muhammed’im Allah’a emanet. Kandil günü arkadaşlarıyla birlikte bizim kandilimizi kutladı. Allah için dua edin, birlik beraberliğe ihtiyacımız var” dedi. Anne Ferah Evcin ise “Yavrum böyle mi gelecektin” diye gözyaşı döktü.

Gökhan Delen

Hakkını helal et yiğidim

Şehit Gökhan Delen’in babası Bayram Delen “Sen benim babamdın, hakkını helal et” diye oğlunun tabutuna sarıldı. Oğlu ile son olarak şehit olduğu gün konuşan anne Zeynep Delen de “Koçum, seni böyle mi görecektim” diye gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi ağabeyinin fotoğrafını öpüp ağladı, erkek kardeşi de cenaze namazına şehidin tören kepiyle katıldı.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Hakan Gün’ün babası Süleyman Gün ile görüştü. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep’te yaşayan şehit ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Süleyman Gün ve yakınlarıyla görüşen Gül, aileye başsağlığı diledi. Erdoğan, ziyaret sırasında Gül’ün telefonundan baba Süleyman Gün ile görüştü. Acılı babaya başsağlığı dileyen Erdoğan, “Rabbim şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor” dedi.







