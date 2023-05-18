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Şehitlerimizi uğurladık

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuşlar Özcan İlhan, Serkan Ölmez, Gaffar Mayik ve Bayram Doğan ile birlikte Korucu Cevher Özgün, memleketlerinde toprağa verildi. Teröre lanet yağan cenaze törenlerine binlerce vatandaş katıldı. Şehit Mayik’in Türk bayrağına sarılı tabutu başında annesi ve kardeşleri Kürtçe ağıt yaktı.

04:00 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen 4 asker ve 1 güvenlik korucusu toprağa verildi.

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen 4 asker ve 1 güvenlik korucusu toprağa verildi.

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu’nda şehit olan 4 asker, 1 güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı. Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’ndaki törenin ardından memleketlerine gönderilen cenazeler, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Çocukları gözyaşlarıyla uğurladı

Serkan Ölmez.

Teröristlerle bir mağarada sağlanan sıcak temas sonrası şehit düşen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez (39) için memleketi Mersin’in Çamlıyayla ilçesi Körmenlik Mahallesi’nde tören düzenlendi. Şehidin eşi Melek, çocukları Taha Kağan ve Ömer Erdem ile annesi Elife Ölmez’in katıldığı cenaze töreninin ardından Ölmez’in cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Gaffar Mayik
Gaffar Mayik’in annesi Naime Mayik

Binlerce insan omuz verdi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik(28) memleketi Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bekar olan ve 1 ay önce ailesini ziyarete geldiği öğrenilen şehit uzman çavuşun cenazesinde anne Naime ve kız kardeşleri Kürtçe ağıt yaktı. Şehit oğlunun tabutunu taşıyan baba Mahmut Mayik ise tören boyunca metanetini korudu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törene katılan vatandaşlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Şehit askerin cenazesi Bozova İlçe Şehitliği’ne defnedildi.

Kardeşleri de vatan nöbetinde

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın (26) naaşı memleketi Tokat’a getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına vatandaşlar yoğun katılım sağlarken, şehidin naaşı Çayırlatı Köyü’nde toprağa verildi. Doğan’ın uzman çavuş olan diğer iki kardeşinin ise Hakkari ve Ankara’da görev yaptığı öğrenildi. Cenaze namazı sırasında şehit Doğan’ın yakınları CHP ve İYİ Parti tarafından gönderilen çelenklere tepki gösterdi. İYİ Parti’ye ait çelenk kaldırılırken, Kılıçdaroğlu’nun çelengi ise şehit yakınları tarafından parçalandı.

Tokat’ta defnedilen şehit Bayram Doğan’ın uzman çavuş olan kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Uludere şehidine ağladı

Teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan korucu Cevher Özgün, Uludere’nin İnceler Köyü’nde defnedildi. Gözyaşları içinde uğurlanan şehit korucunun cenazesinde Şırnak Valisi Osman Bilgin, şehidin gözü yaşlı çocuklarını teskin etmeye çalıştı.

Tekbirlerle uğurlandı

Çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan’ın (26) cenazesi Bayrampaşa Orta Mahallesi’nde babaevinin önüne getirildi. Acı haberin ardından şehidin doğup büyüdüğü sokak al bayraklarla donatılırken, cenazenin sokağa getirilmesiyle birlikte hüzün dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar ise cenaze aracının arkasından tekbirler getirerek ve ‘Kahrolsun PKK’ sloganları eşliğinde yürüdü. Yaklaşık 1 yıldır evli olan İlhan’ın cenazesi Ataköy’deki Ömer Duruk Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

Özcan İlhan.

Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez, Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan, Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik ve Güvenlik Korucusu Cevher Özgün’ün ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece bölgede öldürülen PKK’lı teröristlerin sayısı 5’e yükseldi. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



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#Cevher Özgün
#Gaffar Mayik
#Özcan İlhan
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